Oppo Pad 2 geliyor: Yenilikçi tasarım, etkileyici ekran

Oppo markasının merakla beklenen yeni tableti Oppo Pad 2 piyasaya çıkmaya hazır. Haftaya Oppo Find X6 amiral gemisi ile birlikte tanıtılacak olan Oppo Pad 2 tablet modelinin özellikleri de belli oldu.

Oppo Pad 2 neler sunacak?

Oppo Pad 2 tablet modeli 11 inçlik LCD ekranında 2800x2000 piksel çözünürlük sunuyor. 7:5 görüntü oranı ile bir kitap görünümünde hazırlanmış. 144Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Dolby Vision ve HDR 10+ desteği de mevcut.

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Dimensity 9000 yonga seti ile amiral gemisine yakın bir performans sergileyen tablet modeli yeni bir akıllı klavye ve özel ekran kalemi ile birlikte sunulacak. Henüz fiyat konusunda bir açıklama gelmedi.

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Oppo Pad 2 özellikleri belli oldu