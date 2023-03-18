Oppo Pad 2 geliyor: Yenilikçi tasarım, etkileyici ekran

Oppo Pad 2 neler sunacak?
Oppo Pad 2 tablet modeli 11 inçlik LCD ekranında 2800x2000 piksel çözünürlük sunuyor. 7:5 görüntü oranı ile bir kitap görünümünde hazırlanmış. 144Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Dolby Vision ve HDR 10+ desteği de mevcut.
Dimensity 9000 yonga seti ile amiral gemisine yakın bir performans sergileyen tablet modeli yeni bir akıllı klavye ve özel ekran kalemi ile birlikte sunulacak. Henüz fiyat konusunda bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)