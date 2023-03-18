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    Anlık Bildirim

    Oppo Pad 2 geliyor: Yenilikçi tasarım, etkileyici ekran

    Oppo Pad 2 tablet modeli bir kitap görünümü yansıtan tasarımı ile dikkat çekerken özellikle ekran teknolojileri kısmına firmanın önemli yatırımlar yaptığı anlaşılıyor. 
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    Oppo Pad 2
    Oppo markasının merakla beklenen yeni tableti Oppo Pad 2 piyasaya çıkmaya hazır. Haftaya Oppo Find X6 amiral gemisi ile birlikte tanıtılacak olan Oppo Pad 2 tablet modelinin özellikleri de belli oldu.

    Oppo Pad 2 neler sunacak?

    Oppo Pad 2 tablet modeli 11 inçlik LCD ekranında 2800x2000 piksel çözünürlük sunuyor. 7:5 görüntü oranı ile bir kitap görünümünde hazırlanmış. 144Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 500 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Dolby Vision ve HDR 10+ desteği de mevcut.

    Dimensity 9000 yonga seti ile amiral gemisine yakın bir performans sergileyen tablet modeli yeni bir akıllı klavye ve özel ekran kalemi ile birlikte sunulacak. Henüz fiyat konusunda bir açıklama gelmedi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 21 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Forumdan Konular

    türkiye"den alınan telefon yurtdışında çalışır mı yandex yürüme modu dörtlü çalışıyor sinyal çalışmıyor akıllı saatte isim çıkmıyor bobin arızası motora zarar verir mi

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