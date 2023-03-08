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    Anlık Bildirim

    OPPO Pad 2 ufukta göründü: İşte özellikleri

    Uzun zamandır söylentilerini duymaya başladığımız Oppo Pad 2, kilit özellikleriyle Geekbench platformunda görüntülendi. İşte yeni tabletin öne çıkan özellikleri 
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    OPPO Pad 2 ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Oppo Pad modeli ile tablet pazarına adım atan Oppo, modelin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugün Oppo Pad 2, kilit özellikleriyle Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni tablet neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Oppo Pad 2 özellikleri belli oldu

    Paylaşılan listeye göre Oppo Pad 2, 8 GB'a kadar RAM ile eşleştirilen bir Snapdragon işlemci tarafından desteklenecek. Bu yonga setinin tam adı belirtilmiyor olsa da, Snapdragon 888 olması kuvvette muhtemel. Nitekkim yeni cihaz, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 1.160, çoklu çekirdek testinde ise 3.186 puan alıyor. 

    OPPO Pad 2 ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Listenin devamında ise Oppo Pad 2 modelinin Android 13 ile desteklendiğini görüyoruz. Doğrulanan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da, yakın zamanlı sızıntılar yeni tabletin ön tarafında 2800x2000 piksel çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak panele HDR10+ ve Dolby Vision desteği de eşlik edecek.

    Ayrıca Oppo Pad 2'nin 67W hızlı şarj destekli 9.500mAh bataryadan güç alacağı söyleniyor. Cihazın lansman tarihi henüz netlik kazanmadı ancak bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen OPPO Find X6 serisi ile vitrine çıkabilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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