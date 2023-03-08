OPPO Pad 2 ufukta göründü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Oppo Pad modeli ile tablet pazarına adım atan Oppo, modelin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugün Oppo Pad 2, kilit özellikleriyle Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni tablet neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

Oppo Pad 2 özellikleri belli oldu

Paylaşılan listeye göre Oppo Pad 2, 8 GB'a kadar RAM ile eşleştirilen bir Snapdragon işlemci tarafından desteklenecek. Bu yonga setinin tam adı belirtilmiyor olsa da, Snapdragon 888 olması kuvvette muhtemel. Nitekkim yeni cihaz, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 1.160, çoklu çekirdek testinde ise 3.186 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör Listenin devamında ise Oppo Pad 2 modelinin Android 13 ile desteklendiğini görüyoruz. Doğrulanan bilgiler bunlarla sınırlı olsa da, yakın zamanlı sızıntılar yeni tabletin ön tarafında 2800x2000 piksel çözünürlüğünde ve 144Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak panele HDR10+ ve Dolby Vision desteği de eşlik edecek.

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Ayrıca Oppo Pad 2'nin 67W hızlı şarj destekli 9.500mAh bataryadan güç alacağı söyleniyor. Cihazın lansman tarihi henüz netlik kazanmadı ancak bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen OPPO Find X6 serisi ile vitrine çıkabilir.

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