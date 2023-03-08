OPPO Pad 2 ufukta göründü: İşte özellikleri

Oppo Pad 2 özellikleri belli oldu
Paylaşılan listeye göre Oppo Pad 2, 8 GB'a kadar RAM ile eşleştirilen bir Snapdragon işlemci tarafından desteklenecek. Bu yonga setinin tam adı belirtilmiyor olsa da, Snapdragon 888 olması kuvvette muhtemel. Nitekkim yeni cihaz, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 1.160, çoklu çekirdek testinde ise 3.186 puan alıyor.
Ayrıca Oppo Pad 2'nin 67W hızlı şarj destekli 9.500mAh bataryadan güç alacağı söyleniyor. Cihazın lansman tarihi henüz netlik kazanmadı ancak bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen OPPO Find X6 serisi ile vitrine çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez