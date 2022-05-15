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Oppo geçtiğimiz Şubat ayında ilk tabletini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket yakında orta sınıf bir model çıkararak bu segmentteki ürün yelpazesini genişletecek. Oppo Pad Air'in ilk görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

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Yayınlanan görseller cihazın Oppo Pencil desteği sunacağını gösteriyor. Tablet tek bir arka kameraya sahip olacak. Tüm bunların yanında 2000 x 1200 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 10.36 inç LCD ekran taşıyacağını belirtelim.

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Oppo Pad Air neler sunacak?

Oppo Pad Air'in Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Yani sadece 4G teknolojisi içerecek. Aynı zamanda 18 watt şarj özellikli 7.100 mAh pil ve Dolby Atmos destekli dört hoparlörle karşımıza çıkacağı bildiriliyor.

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Tabletin fiyat etiketi konusunda da bazı detaylar var. Sızıntıyı yapan kişiye göre cihaz 147 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde Oppo Pad Air hakkında daha fazla detay öğrenmeyi umuyoruz.

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Oppo Pad Air'in ilk görüntüleri ortaya çıktı