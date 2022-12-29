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    Oppo Reno 10 Pro Plus özellikleri ve tasarım taslağı sızdırıldı: 4700 mAh

    Oppo geçen ay Çin'de Reno 9 serisi ile karşımıza çıktı. Bu seri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde diğer ülkelerde de satılacak. Oppo Reno 10 Pro Plus muhtemel teknik özellikleri ile karşımızda:
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    Oppo Reno 10 Pro Plus tasarımı
    Digital Chat Station isimli haber kaynağı bir kez daha gündemde. Oppo tarafından satışa sunulacağı söylenen Reno 10 Pro Plus isimli akıllı telefonun muhtemel özellikleri hakkında konuşan Digital Chat Station'ın bu modele ait olduğunu iddia ettiği ve sızdırdığı tasarım çizimi de dikkat çekti.

     

    Oppo Reno 10 Pro Plus neler sunacak?

    Reno 10 Pro Plus'ın sızdırılan tasarım taslağına bir göz attığımızda ön tarafta bir delik görüyoruz. Cihazın sol tarafında ses ayarlarını değiştirebilen düğmeler var. Sağ tarafta ise bizi bir güç düğmesi karşılıyor. Bu düğme bir telefonun açılmasını ve kapatılmasını sağlıyor.

    Arka tarafta oval bir kamera modülü mevcut. Üst tarafa konumlandırılan kameralara bir LED flaş eşlik ediyor. MariSilicon X'in imzasını taşıyan ve tasarım taslağında görülen ilgili sensörde yakınlaştırma ve periskop özelliğinin bulunduğu öne sürüldü. Bu özellik yakından çekilen objelerin daha net bir şekilde görüntülenebilmesini sağlıyor.

    Oppo Reno 10 Pro Plus'ın OLED bir ekrana, 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı belirtildi. Arka taraftaki ana kameranın çözünürlüğü 50 MP (Sony IMX890) olabilir. Bu kameraya 8 MP'lik ultra geniş açılı lens ve bir periskop kamerası arkadaşlık edebilir. 

    Bu akıllı telefon gücünü 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bir işlemciden alabilir. Kullanıcıları 4700 mAh'lik çift hücreli bir batarya ile Android 13 tabanlı olan ColorOS 13'ün karşılayacağı da iddia edildi.  

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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