Google'ın yeni Shield Email özelliği ile geçici e-posta korumasında Google farkı

Shield Email özelliği ile Gmail, yakında geçici e-posta adresleri sunabilir
Shield Email'in çalışma prensibi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Sistem, üçüncü taraf hizmetlere veya web sitelerine kayıt olurken kullanılabilecek geçici e-posta adresleri oluşturuyor. Bu geçici adrese gelen tüm mesajlar, kullanıcının ana Gmail hesabına otomatik olarak yönlendiriliyor. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanıcıların aynı anda birden fazla korumalı e-posta adresi oluşturabilme ve yönetebilme imkanına sahip olması.
Şu an için Shield Email özelliği, Gmail'in Android uygulamasındaki kod parçaları ve kullanıcı arayüzü elemanları arasında keşfedilen bir konsept aşamasında bulunuyor. Google henüz bu özellik hakkında resmi bir açıklama yapmadı veya lansman tarihi belirtmedi. Bu durum, özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve kullanıma sunulmadan önce değişiklikler görebileceğini işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir