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    Anlık Bildirim

    Google'ın yeni Shield Email özelliği ile geçici e-posta korumasında Google farkı

    Google'ın Gmail için geliştirdiği yeni Shield Email özelliği, kullanıcılara geçici e-posta adresleri sunarak gizlilik ve spam kontrolünde devrim yaratmaya hazırlanıyor. 
    Gmail, yakında geçici e-posta adresleri sunabilir Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail kullanıcıları için yeni bir gizlilik çözümü geliştiriyor. Yeni bir raporda keşfedilen Shield Email özelliği, Gmail'in Android uygulamasında tespit edilen kodlar arasında ortaya çıktı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcılara gerçek e-posta adresleri yerine kullanabilecekleri geçici e-posta adresleri sunarak dijital gizliliği güçlendirmeyi hedefliyor.

    Shield Email özelliği ile Gmail, yakında geçici e-posta adresleri sunabilir

    Shield Email'in çalışma prensibi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Sistem, üçüncü taraf hizmetlere veya web sitelerine kayıt olurken kullanılabilecek geçici e-posta adresleri oluşturuyor. Bu geçici adrese gelen tüm mesajlar, kullanıcının ana Gmail hesabına otomatik olarak yönlendiriliyor. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanıcıların aynı anda birden fazla korumalı e-posta adresi oluşturabilme ve yönetebilme imkanına sahip olması.

    Gmail, yakında geçici e-posta adresleri sunabilir Tam Boyutta Gör
    Google'ın bu hamlesinin arkasında, artan dijital gizlilik endişeleri ve spam e-postaların kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma çabası yatıyor. Mevcut geçici e-posta hizmetlerinin çoğunda olduğu gibi, Shield Email'in de sadece gelen e-postaları kabul edeceği ve giden e-posta gönderimi için kullanılamayacağı tahmin ediliyor. Bu sınırlama, hizmetin kötüye kullanımını önlemek ve güvenliği artırmak açısından önemli bir rol oynuyor.

    Şu an için Shield Email özelliği, Gmail'in Android uygulamasındaki kod parçaları ve kullanıcı arayüzü elemanları arasında keşfedilen bir konsept aşamasında bulunuyor. Google henüz bu özellik hakkında resmi bir açıklama yapmadı veya lansman tarihi belirtmedi. Bu durum, özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve kullanıma sunulmadan önce değişiklikler görebileceğini işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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