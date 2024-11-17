Google'ın yeni Shield Email özelliği ile geçici e-posta korumasında Google farkı

Tam Boyutta Gör Google, Gmail kullanıcıları için yeni bir gizlilik çözümü geliştiriyor. Yeni bir raporda keşfedilen Shield Email özelliği, Gmail'in Android uygulamasında tespit edilen kodlar arasında ortaya çıktı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcılara gerçek e-posta adresleri yerine kullanabilecekleri geçici e-posta adresleri sunarak dijital gizliliği güçlendirmeyi hedefliyor.

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Shield Email özelliği ile Gmail, yakında geçici e-posta adresleri sunabilir

Shield Email'in çalışma prensibi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Sistem, üçüncü taraf hizmetlere veya web sitelerine kayıt olurken kullanılabilecek geçici e-posta adresleri oluşturuyor. Bu geçici adrese gelen tüm mesajlar, kullanıcının ana Gmail hesabına otomatik olarak yönlendiriliyor. Özelliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanıcıların aynı anda birden fazla korumalı e-posta adresi oluşturabilme ve yönetebilme imkanına sahip olması.

Tam Boyutta Gör Google'ın bu hamlesinin arkasında, artan dijital gizlilik endişeleri ve spam e-postaların kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma çabası yatıyor. Mevcut geçici e-posta hizmetlerinin çoğunda olduğu gibi, Shield Email'in de sadece gelen e-postaları kabul edeceği ve giden e-posta gönderimi için kullanılamayacağı tahmin ediliyor. Bu sınırlama, hizmetin kötüye kullanımını önlemek ve güvenliği artırmak açısından önemli bir rol oynuyor.

Şu an için Shield Email özelliği, Gmail'in Android uygulamasındaki kod parçaları ve kullanıcı arayüzü elemanları arasında keşfedilen bir konsept aşamasında bulunuyor. Google henüz bu özellik hakkında resmi bir açıklama yapmadı veya lansman tarihi belirtmedi. Bu durum, özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve kullanıma sunulmadan önce değişiklikler görebileceğini işaret ediyor.

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