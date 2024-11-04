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Tam Boyutta Gör Oppo, geçtiğimiz ay tanıttığı Find X8 ve Find X8 Pro'dan sonra orta-üst seviyede Reno 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın belirttiğine göre seri 25 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Oppo Reno 13 Pro beklenen özellikleri

Serinin Reno 13 ve Reno 13 Pro isimli iki modelden oluşması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre Reno 13 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan mikro kavisli OLED 8T LPTO ekrana sahip olacak. 2780 x 1264 piksel çözünürlüğündeki ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

İşlemci tarafında Mediatek Dimensity 9300 yonga setinin Reno 13 Pro'ya güç vermesi bekleniyor. RAM ve depolama alanı seçenekleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 5.900 mAh pille gelmesi beklenen telefonun, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

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Reno 13 Pro'nun, 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kameranın da bulunduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde selfie kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, telefonun su altı fotoğrafçılığı desteğine sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun su ve toza karşı dayanıklılığa sahip metal çerçeveli bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Reno 13 modeli için ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Oppo Reno 13 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Neler sunacak?