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    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 13 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Neler sunacak?

    Oppo, orta-üst seviyede Reno 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre 25 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan telefonlar neler sunacak?
    Oppo Reno 13 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz ay tanıttığı Find X8 ve Find X8 Pro'dan sonra orta-üst seviyede Reno 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın belirttiğine göre seri 25 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtılacak. 

    Oppo Reno 13 Pro beklenen özellikleri

    Serinin Reno 13 ve Reno 13 Pro isimli iki modelden oluşması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre Reno 13 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan mikro kavisli OLED 8T LPTO ekrana sahip olacak. 2780 x 1264 piksel çözünürlüğündeki ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

    İşlemci tarafında Mediatek Dimensity 9300 yonga setinin Reno 13 Pro'ya güç vermesi bekleniyor. RAM ve depolama alanı seçenekleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 5.900 mAh pille gelmesi beklenen telefonun, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

    Reno 13 Pro'nun, 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kameranın da bulunduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde selfie kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, telefonun su altı fotoğrafçılığı desteğine sahip olacağı gelen bilgiler arasında. 

    Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun su ve toza karşı dayanıklılığa sahip metal çerçeveli bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Reno 13 modeli için ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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