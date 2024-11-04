Oppo Reno 13 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Neler sunacak?

Oppo Reno 13 Pro beklenen özellikleri
Serinin Reno 13 ve Reno 13 Pro isimli iki modelden oluşması bekleniyor. Önceki sızıntılara göre Reno 13 Pro, 6,78 inç büyüklüğünde dört taraftan mikro kavisli OLED 8T LPTO ekrana sahip olacak. 2780 x 1264 piksel çözünürlüğündeki ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.
İşlemci tarafında Mediatek Dimensity 9300 yonga setinin Reno 13 Pro'ya güç vermesi bekleniyor. RAM ve depolama alanı seçenekleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 5.900 mAh pille gelmesi beklenen telefonun, 80W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.
Reno 13 Pro'nun, 3x yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kameranın da bulunduğu üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde selfie kameranın yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, telefonun su altı fotoğrafçılığı desteğine sahip olacağı gelen bilgiler arasında.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun su ve toza karşı dayanıklılığa sahip metal çerçeveli bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Reno 13 modeli için ise henüz bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über