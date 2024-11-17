Oppo Reno 13 serisi 25 Kasım'da tanıtılıyor: İşte Pro modelinin etkileyici özellikleri

İşte Oppo Reno 13 Pro'nun beklenen özellikleri:
Teknoloji dünyasının prestijli markalarından Oppo, bu önemli lansmanda sadece Reno 13 serisini değil, aynı zamanda Pad 3 tablet ve Enco R3 Pro TWS kulaklıklarını da tanıtacak. Şirket, tablet modelinin tasarım ve özelliklerini şimdiden paylaşmış olmasına rağmen, Reno 13 serisi hakkındaki detayları lansman gününe sakladı. Ancak cihazın Çin'deki çevrimiçi kanallarda kör ön siparişe açılması, piyasaya sürülmesinin çok yakın olduğunu gösteriyor.
Güç ve performans konusunda da iddialı olan Reno 13 Pro, 5900 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım süresi vadediyor. 80W veya 100W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj özelliği, kullanıcıların şarj konusunda endişelenmesine gerek bırakmıyor. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında metal orta çerçeve, eSIM desteği ve IP68/69 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir