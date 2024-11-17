Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Reno 13 serisi 25 Kasım'da tanıtılıyor: İşte Pro modelinin etkileyici özellikleri

    Oppo'nun uzun zamandır beklenen yeni serisi Reno 13, 25 Kasım'da tanıtılacak. Serinin üst modeli Reno 13 Pro'nun özellikleri ise Geekbench'te ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Oppo Reno 13 serisi 25 Kasım'da tanıtılıyor Tam Boyutta Gör
    Oppo, merakla beklenen Reno 13 serisinin lansmanını 25 Kasım'da Çin'de gerçekleştireceğini resmen duyurdu. Mayıs ayında piyasaya sürülen Reno 12 serisinin yerini alacak olan yeni seri, özellikle Pro modeliyle dikkat çekiyor. Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Reno 13 Pro modelinde MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Dimensity 8300 ve 16 GB RAM bulunuyor.

    İşte Oppo Reno 13 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Teknoloji dünyasının prestijli markalarından Oppo, bu önemli lansmanda sadece Reno 13 serisini değil, aynı zamanda Pad 3 tablet ve Enco R3 Pro TWS kulaklıklarını da tanıtacak. Şirket, tablet modelinin tasarım ve özelliklerini şimdiden paylaşmış olmasına rağmen, Reno 13 serisi hakkındaki detayları lansman gününe sakladı. Ancak cihazın Çin'deki çevrimiçi kanallarda kör ön siparişe açılması, piyasaya sürülmesinin çok yakın olduğunu gösteriyor.

    Oppo Reno 13 serisi 25 Kasım'da tanıtılıyor Tam Boyutta Gör
    Reno 13 Pro'nun teknik özellikleri, amiral gemisi segmentindeki iddialı konumunu ortaya koyuyor. Cihaz, 6.83 inçlik mikro dörtlü kavisli OLED ekranıyla premium bir görünüm sunarken, kamera departmanında da etkileyici bir kurulum tercih edilmiş. 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera sistemi, fotoğraf tutkunlarının beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğündeki selfie kamerası bulunuyor.

    Güç ve performans konusunda da iddialı olan Reno 13 Pro, 5900 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım süresi vadediyor. 80W veya 100W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj özelliği, kullanıcıların şarj konusunda endişelenmesine gerek bırakmıyor. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında metal orta çerçeve, eSIM desteği ve IP68/69 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ulş., per.okl. ve eğt.mrk.k.liği eğt.a.k.liği/alaşehir/manisa doktora nasıl hitap edilir grup yöneticisi olma hilesi dış ticaret mi lojistik mi araç çalışırken akü lambası yanıp sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-44P
    Acer Aspire 3 A315-44P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız