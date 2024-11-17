Oppo Reno 13 serisi 25 Kasım'da tanıtılıyor: İşte Pro modelinin etkileyici özellikleri

Tam Boyutta Gör Oppo, merakla beklenen Reno 13 serisinin lansmanını 25 Kasım'da Çin'de gerçekleştireceğini resmen duyurdu. Mayıs ayında piyasaya sürülen Reno 12 serisinin yerini alacak olan yeni seri, özellikle Pro modeliyle dikkat çekiyor. Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Reno 13 Pro modelinde MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Dimensity 8300 ve 16 GB RAM bulunuyor.

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İşte Oppo Reno 13 Pro'nun beklenen özellikleri:

Teknoloji dünyasının prestijli markalarından Oppo, bu önemli lansmanda sadece Reno 13 serisini değil, aynı zamanda Pad 3 tablet ve Enco R3 Pro TWS kulaklıklarını da tanıtacak. Şirket, tablet modelinin tasarım ve özelliklerini şimdiden paylaşmış olmasına rağmen, Reno 13 serisi hakkındaki detayları lansman gününe sakladı. Ancak cihazın Çin'deki çevrimiçi kanallarda kör ön siparişe açılması, piyasaya sürülmesinin çok yakın olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Reno 13 Pro'nun teknik özellikleri, amiral gemisi segmentindeki iddialı konumunu ortaya koyuyor. Cihaz, 6.83 inçlik mikro dörtlü kavisli OLED ekranıyla premium bir görünüm sunarken, kamera departmanında da etkileyici bir kurulum tercih edilmiş. 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera sistemi, fotoğraf tutkunlarının beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğündeki selfie kamerası bulunuyor.

Güç ve performans konusunda da iddialı olan Reno 13 Pro, 5900 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun kullanım süresi vadediyor. 80W veya 100W hızlı şarj desteği ve kablosuz şarj özelliği, kullanıcıların şarj konusunda endişelenmesine gerek bırakmıyor. Cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında metal orta çerçeve, eSIM desteği ve IP68/69 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı yer alıyor.

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