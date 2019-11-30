Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı

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LetsGoDigital internet sitesi, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno3 Pro 5G'nin tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınladı. Akıllı telefon söylenildiği gibi delikli ekrana sahip olacak. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken cihazın oldukça şık bir görünüm sunacağını söyleyebiliriz.

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Sadece 7.7 mm kalınlıkta olacağı açıklanan ppo Reno3 Pro 5G, dünyanın en ince 5G'li akıllı telefonu olarak gelebilir. Bununla birlikte ilk olarak Oppo Reno'da gördüğümüz köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerasından yoksun olarak piyasaya sürülecek.

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Aralık'ta tanıtılacak

Oppo başkan yardımcısı Brian Shen son olarak cihazın 30W VOOC 4.0 hızlı şarj özellikli 4.035 mAh pil içereceğini söyledi. Çift modlu 5G desteğiyle satışa sunulacak akıllı telefon bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlarını destekleyecek. Oppo Reno3 Pro 5G'nin Aralık ayı ortalarında tanıtılması bekleniyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-reno-3-pro-5g