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    Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı

    Dünyanın en ince 5G'li telefonu olması beklenen Oppo Reno 3 Pro 5G için geri sayım başladı. Sadece 7.7 mm kalınlığa sahip olan akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    LetsGoDigital internet sitesi, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Reno3 Pro 5G'nin tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınladı. Akıllı telefon söylenildiği gibi delikli ekrana sahip olacak. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken cihazın oldukça şık bir görünüm sunacağını söyleyebiliriz.

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    Sadece 7.7 mm kalınlıkta olacağı açıklanan ppo Reno3 Pro 5G, dünyanın en ince 5G'li akıllı telefonu olarak gelebilir. Bununla birlikte ilk olarak Oppo Reno'da gördüğümüz köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerasından yoksun olarak piyasaya sürülecek.

    Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Aralık'ta tanıtılacak

    Oppo başkan yardımcısı Brian Shen son olarak cihazın 30W VOOC 4.0 hızlı şarj özellikli 4.035 mAh pil içereceğini söyledi. Çift modlu 5G desteğiyle satışa sunulacak akıllı telefon bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modlarını destekleyecek. Oppo Reno3 Pro 5G'nin Aralık ayı ortalarında tanıtılması bekleniyor.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/oppo-reno-3-pro-5g Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    fth-bsky 1 dk.
    Pop-up denilen naneyi bulmuşsun hala niye ekranda delik açıyorlar anlamak mümkün değil.
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