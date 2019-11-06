ASELSAN 9 aylık net karını KAP'a bildirdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının iç sermaye ile karşılanabilmesi için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirketi olması özelliğini taşıyor. Şirket, ulusal ve uluslar arası alanlarda, ürettiği kaliteli ürünler sayesinde kendinden sıkça bahsettiriyor. Sektörde gün geçtikçe daha da büyüyen ASELSAN, her sene yaptığı karı da artırıyor.

ASELSAN, 2019 yılının ilk 9 ayını kapsayan finansal sonuçlarını KAP'a bildirdi. Şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira olarak açıklandı.

Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görün, konu hakkındaki değerlendirmesinde, "Geride bıraktığımız 9 ay şirketimiz açısından hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde oldukça başarılı sonuçlara imza attığımız bir dönem oldu. Yıl sonu hedeflerimize ve takvimimize uygun olarak teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yıl sonu için Türk lirası bazında yüzde 40-50 oranındaki hasılat büyümesi öngörümüzü aynen devam ettiriyoruz." açıklamalarında bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsandan-9-ayda-1-9-milyar-tl-net-kar-/1636505