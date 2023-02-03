Oppo Reno 8T serisi sessiz sedasız tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo Reno 8T
Akıllı telefon 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.43 inç AMOLED ekran taşıyor. Panelin Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim. Sağ üst köşesinde 32 megapiksellik ön kamera için bir delik bulunuyor.
Cihazın arka panelinde üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Bu kısımda 100 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera görev yapıyor. Ana kameranın etrafında aynı zamanda bildirim ışığı olarak görev yapan bir bir halka ışık var.
Oppo Reno 8T 5G
Beşinci nesil ağları destekleyen model Qualcomm Snapdragon 695 yonga setinin yanı sıra 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile karşımıza çıkıyor. Arka panelinde f/1.7 diyafram değeri olan 108 megapiksel ana sensör ve iki adet 2 megapiksel kamera var. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 32 megapiksel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?