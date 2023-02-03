Tam Boyutta Gör Oppo sessiz sedasız bir şekilde Reno 8T ve Reno 8T 5G olmak üzere iki yeni akıllı telefon piyasaya sürdü. LTE modelinde Mediatek işlemci ve 100 megapiksel kamera bulunurken, 5G versiyonunda Qualcomm yonga seti ve 108 megapiksel ana kamera yer alıyor.

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Oppo Reno 8T

Akıllı telefon 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan 6.43 inç AMOLED ekran taşıyor. Panelin Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim. Sağ üst köşesinde 32 megapiksellik ön kamera için bir delik bulunuyor.

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Cihazın arka panelinde üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Bu kısımda 100 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera görev yapıyor. Ana kameranın etrafında aynı zamanda bildirim ışığı olarak görev yapan bir bir halka ışık var.

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 8T'nin kalbinde Mediatek Helio G99 işlemci mevcut. Buna 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 33W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pilden enerji alan cihaz siyah ve turuncu renklerde sunuldu. Fiyat etiketi ise 365 dolar.

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Oppo Reno 8T 5G

Beşinci nesil ağları destekleyen model Qualcomm Snapdragon 695 yonga setinin yanı sıra 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile karşımıza çıkıyor. Arka panelinde f/1.7 diyafram değeri olan 108 megapiksel ana sensör ve iki adet 2 megapiksel kamera var. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 32 megapiksel.

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 8T 5G'de 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç 10-bit OLED ekran bulunuyor. Akıllı telefonun pil kapasitesi ise 4.800 mAh. Açıklanan bilgilere göre 67W hızlı şarjı destekliyor. Siyah ve altın renk seçenekleri olan cihazın fiyatı 430 dolar.

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Oppo Reno 8T serisi sessiz sedasız tanıtıldı: İşte özellikleri