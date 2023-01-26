Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri

Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi belli oldu
Bugün yapılan resmi açıklamada Oppo, merakla beklenen Reno 8T serisinin Siyah ve Turuncu (Deri) renk seçenekleriyle 8 Şubat tarihinde Filipinler'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Böylece yeni akıllı telefonların, belirtilen tarihten kısa bir süre sonra küresel pazara açılacağını söyleyebiliriz.
Oppo Reno 8T serisi, temel ve 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bildirilenlere göre söz konusu modeller arasından ilki, 33W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil ve Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 5G destekli ikinci sürüm ise, 67W hızlı şarj ve MediaTek Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek.
Oppo Reno 8T’nin her iki versiyonu da 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran vearka tarafında108MP ana, 2MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacak.
Yapılan açıklamada Oppo, serinin ''100MP selfie kamerası'' ile geleceğini onayladı. Ancak söz konusu kameranın detayları konusunda iki hafta daha beklememiz gerekecek. Ayrıca yaklaşan Oppo Reno 8T serisinin, Hindistan ve diğer pazarlarda Oppo F23 adı altında satışa sunulabileceği belirtiliyor. Muhtemel olarak bu pazarlardan biri de Türkiye olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?