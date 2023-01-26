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    Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi açıklandı: İşte özellikleri

    Bütçe odaklı Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi belli oldu. Oppo Reno 8T ve Reno 8T 5G olmak üzere iki modelden oluşacak seri, 108MP selfie kamerası ile iddialı geliyor. İşte detaylar
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    Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi belli oldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Reno 8 serisini duyurmuştu. Lanse edilen modeller ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran firma, şimdi de bütçe odaklı Reno 8T serisini piyasaya sürecek. Bugün Çinli üretici, Oppo Reno 8T ve Reno 8T 5G’nin resmi çıkış tarihini duyurdu.

    Oppo Reno 8T serisinin çıkış tarihi belli oldu

    Bugün yapılan resmi açıklamada Oppo, merakla beklenen Reno 8T serisinin Siyah ve Turuncu (Deri) renk seçenekleriyle 8 Şubat tarihinde Filipinler'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Böylece yeni akıllı telefonların, belirtilen tarihten kısa bir süre sonra küresel pazara açılacağını söyleyebiliriz. 

    Oppo Reno 8T serisi, temel ve 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Bildirilenlere göre söz konusu modeller arasından ilki, 33W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil ve Snapdragon 695 işlemciden güç alacak. 5G destekli ikinci sürüm ise, 67W hızlı şarj ve MediaTek Helio G99 yonga seti tarafından desteklenecek. 

    Oppo Reno 8T’nin her iki versiyonu da 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç boyutlarında AMOLED ekran vearka tarafında108MP ana, 2MP ultra geniş açı ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacak. 

    Yapılan açıklamada Oppo, serinin ''100MP selfie kamerası'' ile geleceğini onayladı. Ancak söz konusu kameranın detayları konusunda iki hafta daha beklememiz gerekecek. Ayrıca yaklaşan Oppo Reno 8T serisinin, Hindistan ve diğer pazarlarda Oppo F23 adı altında satışa sunulabileceği belirtiliyor. Muhtemel olarak bu pazarlardan biri de Türkiye olacak. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 16 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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