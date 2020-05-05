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Geçtiğimiz günlerde Find X2 modellerinin Türkiye lansmanını gerçekleştiren Oppo şimdi de Reno3 ve Reno3 Pro modellerini satışa sunuyor. Çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı ancak 6 Mayıs tarihinde konu hakkında duyuru yapılacak. Muhtemelen yarın satışa sunulacak.

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Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo Reno 3 modeli 3999 TL, Oppo Reno 3 Pro modeli ise 6599 TL'ye satışa sunulacak. Haberimizin ilk versiyonunda Oppo Reno 3 Pro'nun Mediatek işlemcili, çift kameralı versiyonunun Türkiye'ye geleceğini ifade etmiştik. Edindiğimiz bilgiye göre bu versiyon yerine Snapdragon işlemcili, tek ön kameralı Oppo Reno 3 Pro modeli ülkemize getiriliyor. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonun teknik özelliklerini aşağıya ekledik.

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Oppo Reno3 özellikleri

Ekran: 6.4 inç, FHD+

İşlemci: Mediatek Helio P90

Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi

İS: Android 10

Arayüz: ColorOS 7

Fiyat: 3999 TL

Oppo Reno3 Pro özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+

İşlemci: Snapgragon 765G

Bellek: 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4025 mAh, VOOC4.0 hızlı şarj teknolojisi

İS: Android 10, Arayüz:ColorOS 7

Fiyat: 6599 TL

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