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    Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu

    Oppo'nun 44 MP ön kameralı akıllı telefon modelleri Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro Türkiye'de satışa sunuluyor. Telefonun Türkiye'ye gelişi hakkındaki duyuru yarın yapılacak.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Find X2 modellerinin Türkiye lansmanını gerçekleştiren Oppo şimdi de Reno3 ve Reno3 Pro modellerini satışa sunuyor. Çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı ancak 6 Mayıs tarihinde konu hakkında duyuru yapılacak. Muhtemelen yarın satışa sunulacak.

    Güncelleme:

    Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo Reno 3 modeli 3999 TL, Oppo Reno 3 Pro modeli ise 6599 TL'ye satışa sunulacak. Haberimizin ilk versiyonunda Oppo Reno 3 Pro'nun Mediatek işlemcili, çift kameralı versiyonunun Türkiye'ye geleceğini ifade etmiştik. Edindiğimiz bilgiye göre bu versiyon yerine Snapdragon işlemcili, tek ön kameralı Oppo Reno 3 Pro modeli ülkemize getiriliyor. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonun teknik özelliklerini aşağıya ekledik.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor"

    Oppo Reno3 özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç, FHD+
    • İşlemci: Mediatek Helio P90
    • Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama
    • Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
    • Ön Kamera: 44 MP
    • Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi
    • İS: Android 10
    • Arayüz: ColorOS 7
    • Fiyat: 3999 TL

    Oppo Reno3 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, FHD+
    • İşlemci: Snapgragon 765G
    • Bellek: 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama
    • Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 4025 mAh, VOOC4.0 hızlı şarj teknolojisi
    • İS: Android 10, Arayüz:ColorOS 7
    • Fiyat: 6599 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Bu oppo da milleti enayi yerine koydu resmen... meizu en iyi tercih şu an umarım oda kendini bozmaz ...
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    Tengrist 1 hf. en beğenilen
    Haaahhhaaaaaaa 6599 TL yürü lennnn
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Navy Blue 1 hf.
    Reno3'te, Helio G90T bari kullansalarmış... (Xiaomi Note 8 Pro'da kullanılan işlemci)




    nanoreview.net/...
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    foreveriphone (erkan çelik) 1 hf.
    İp11 f/p cihazı oldu 5s ten bu yana ilk kez.
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    USD 8 TL ye koşarken hiçbir fiyat şaşırtıcı değil. aracı firmalar kendini korumak için bir payda koyuyor çünkü sabah 7tl, öğleden sonra 7.25.
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    teknoert (tekno ert) 1 hf.
    Oppo bu fiyatlar ile burda telefon satmamayı hedeflemiş.



    Artık üreticiler üst seviye Pro versiyonları getirmiyor bile. Oppo Find X2 9999tL den satılıyor hb.de Pro gelse 14999 diyecekler galiba



    Xiaomi Mi 10 8500 den açtı kapıları ki 4lü kamera sistemi Pro versiyonunun yanından geçemez. Note 8 Pro daki gibi bir kamera dizilimi var. Tek fark 108Mp lik sensörü kullanıyor ayrica 2 tane 2mp kamera koymuşlar. Sadece 4 kamera var diyebilmek için. Neden o telefona 8500tl versin insanlar.
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    Askaparta 1 hf.
    Ne oluyor yahu, bu fiyatlar neyin nesi. Vestel'e, Casper'a mı kalacağız. Onlar da ucuz değil.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    Ülkedeki vergilerden ve dolarin halinden haberiniz yok galiba adamlar ne yapsin, markaya yukleneceginize dolara laf edin, vergileri tartışın. Ekonomik durum evlere şenlik

    Adamların 900 birime aldigi ürün, mal bizde 12.000!!! tükürürüm böyle işe.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf.
    Orta seviye telefon 7000 TL. Ben bu kafayı yaşayan HTC isimli bir firma hatırlıyorum

    Yanıtla +1
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    Bloodin 1 hf.
    Snapdragon 765 ve o kamera kurulumu için 6600 TL mı? 5G de global versiyondan çıkarılmış...



    Oysa ki Redmi K30 Pro, Mi 10T veya daha büyük ihtimalle Poco F2 Pro ismiyle, Snapdragon 865 işlemcisi, daha hızlı şarja sahip 4700 miliamper bataryası, 64 mp kamerası, UFS 3.0 depolaması, 5G desteği ve çok daha üstün video özellikleri ile kesinlikle daha ucuza gelecek, eksi yönleri ise ses sistemi stereo değil, kamerasında OIS yok ve ekranı 90 Hz değil.
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 hf.
    Bence pahalı 5000 tl düz s10 almak çok daha mantıklı QUAD amoled ekran 550 ppı 2.84 hızında çalışan işlemci var
    Yanıtla +2
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    Tengrist 1 hf. en beğenilen
    Haaahhhaaaaaaa 6599 TL yürü lennnn
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    15145 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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