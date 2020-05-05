Geçtiğimiz günlerde Find X2 modellerinin Türkiye lansmanını gerçekleştiren Oppo şimdi de Reno3 ve Reno3 Pro modellerini satışa sunuyor. Çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı ancak 6 Mayıs tarihinde konu hakkında duyuru yapılacak. Muhtemelen yarın satışa sunulacak.
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Oppo Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Oppo Reno 3 modeli 3999 TL, Oppo Reno 3 Pro modeli ise 6599 TL'ye satışa sunulacak. Haberimizin ilk versiyonunda Oppo Reno 3 Pro'nun Mediatek işlemcili, çift kameralı versiyonunun Türkiye'ye geleceğini ifade etmiştik. Edindiğimiz bilgiye göre bu versiyon yerine Snapdragon işlemcili, tek ön kameralı Oppo Reno 3 Pro modeli ülkemize getiriliyor. Ülkemizde satışa sunulacak versiyonun teknik özelliklerini aşağıya ekledik.
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Oppo Reno3 özellikleri
- Ekran: 6.4 inç, FHD+
- İşlemci: Mediatek Helio P90
- Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
- Ön Kamera: 44 MP
- Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi
- İS: Android 10
- Arayüz: ColorOS 7
- Fiyat: 3999 TL
Oppo Reno3 Pro özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+
- İşlemci: Snapgragon 765G
- Bellek: 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 4025 mAh, VOOC4.0 hızlı şarj teknolojisi
- İS: Android 10, Arayüz:ColorOS 7
- Fiyat: 6599 TL
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Artık üreticiler üst seviye Pro versiyonları getirmiyor bile. Oppo Find X2 9999tL den satılıyor hb.de Pro gelse 14999 diyecekler galiba
Xiaomi Mi 10 8500 den açtı kapıları ki 4lü kamera sistemi Pro versiyonunun yanından geçemez. Note 8 Pro daki gibi bir kamera dizilimi var. Tek fark 108Mp lik sensörü kullanıyor ayrica 2 tane 2mp kamera koymuşlar. Sadece 4 kamera var diyebilmek için. Neden o telefona 8500tl versin insanlar.
Adamların 900 birime aldigi ürün, mal bizde 12.000!!! tükürürüm böyle işe.
Oysa ki Redmi K30 Pro, Mi 10T veya daha büyük ihtimalle Poco F2 Pro ismiyle, Snapdragon 865 işlemcisi, daha hızlı şarja sahip 4700 miliamper bataryası, 64 mp kamerası, UFS 3.0 depolaması, 5G desteği ve çok daha üstün video özellikleri ile kesinlikle daha ucuza gelecek, eksi yönleri ise ses sistemi stereo değil, kamerasında OIS yok ve ekranı 90 Hz değil.
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