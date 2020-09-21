OPPO Reno4 SE 5G tanıtıldı

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Oppo’nun orta üst seviyeye odaklanan Reno4 akıllı telefon serisi yaz başlarında resmiyet kazanmıştı. Oppo yeni seriyi bu kez MediaTek Dimensity işlemcilerle genişletmeye devam ediyor.

Oppo Reno4 SE 5G özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno4 SE 5G akıllı telefon modelinde 6.43 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran tazeleme hızı 60Hz iken dokunmatik örnekleme hızı ise 180Hz. Telefon DCI-P3 renk gamının yüzde 91.97’sini, sRGB renk uzayının da yüzde 100’ünü kapsıyor. Nokta çentik tasarımı sayesinde ekranın kasaya oranı yüzde 90.8 civarında.

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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan MediaTek Dimensity 720 yonga setinin güç verdiği telefonda 8GB LPDDR4x RAM bellek ve 128GB/256GB UFS 2.0 depolama yer alıyor.

Arka tarafta 48MP çözünürlüğünde f/1.7 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alırken ön kamera da 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yapay zeka ve EIS ile destekleniyor.

4300mAh kapasiteli batarya 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisine sahip. 37 dakikada batarya yüzde 100 dolabiliyor. Çift SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.1 gibi özelliklerin olduğu Oppo Reno4 SE 5G modeli 369$-413$ fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2020/09/21/oppo-reno4-se-5g-with-6-43-inch-display-32mp-selfie-camera-48mp-triple-cameras-and-65w-charging-unveiled/

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