Oppo Reno7 Z 5G resmiyet kazandı

Sektörün en çok satan serilerinden birisi haline gelen Oppo Reno, geçtiğimiz yıl yedinci nesli ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. Oppo Reno7 serisi 3 modelden oluşurken yarın itibariyle dördüncü modelde tanıtılacak. Oppo lansman öncesi telefonun özelliklerini açıkladı.
Oppo Reno7 Z 5G özellikleri neler?
- 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Snapdragon 695 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 64MP+2MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 33W hızlı şarj
Oppo Reno7 Z 5G modeli Pro modelinde olduğu gibi kameraların çevresinde RGB aydınlatmaya yer vermiş. Dual Orbit Lights adı verilen çözüm bildirim, şarj gibi belirli senaryolarda kullanıcısını uyarıyor.
60Hz tazeleme hızı, sanal olarak 5GB RAM, kenardan parmak izi okuyucu, 1TB’a kadar hafıza kartı desteği gibi ekstra özellikler sunacak olan Oppo Reno7 Z 5G modelinin fiyat bilgisi yarın itibariyle resmiyete kavuşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav bi durun oralık karışık zaten..