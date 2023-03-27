Oppo ve OnePlus’ın bazı Avrupa ülkelerinden çekileceği iddia edildi!

Ünlü sızıntı uzmanı Max Jambor'a göre, her iki marka da Avrupa pazarından çıkmaya hazırlanıyor. Çıkacakları ilk pazarlar Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda. Jambor'a göre Avrupa'nın geri kalanı için şimdilik bir bilgi yok.
OnePlus’tan açıklama
XDA’ya ulaşan bir OnePlus sözcüsü, Avrupa ve Birleşik Krallık'tan çıkmayacaklarını ve yerel pazarlarda istikrarlı olarak operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.
Şimdilik konu hakkında bir belirsizlik söz konusu ve her iki firmadan da resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. Her iki şirketin de Nokia ile olan patent davasının ardından Almanya pazarından çekilmek zorunda kalabilecekleri konuşuluyordu. Oppo’nun Find X6 serisinin lansmanının sadece Çin'de yapmış olması da söylentileri artırdı. Öte yandan eğer söylentiler gerçekleşirse bu iki markanın alt dalları olan Vivo ya da Realme’nin etkilenip etkilenmeyeceği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)