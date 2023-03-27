Oppo ve OnePlus’ın bazı Avrupa ülkelerinden çekileceği iddia edildi!

Tam Boyutta Gör Oppo ve OnePlus bir süredir Avrupa'da Nokia ile yaşanan patent anlaşmazlığı ile mücadele ediyor. Her iki markanın da bir süre önce Almanya’da ürünlerinin reklamlarını yapması yasaklanmıştı. Ek olarak küçülen akıllı telefon pazarıyla bu anlaşmazlık birleştiğinde, iki marka piyasadaki en iyi Android telefonlardan bazılarını sunsa bile, gelecek çok parlak değil. Birden fazla iddiaya göre, BBK Electronics'e ait Oppo ve OnePlus, en azından şimdilik bazı Avrupa ülkelerinden çekilecek.

Ünlü sızıntı uzmanı Max Jambor'a göre, her iki marka da Avrupa pazarından çıkmaya hazırlanıyor. Çıkacakları ilk pazarlar Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda. Jambor'a göre Avrupa'nın geri kalanı için şimdilik bir bilgi yok.

OnePlus’tan açıklama

XDA’ya ulaşan bir OnePlus sözcüsü, Avrupa ve Birleşik Krallık'tan çıkmayacaklarını ve yerel pazarlarda istikrarlı olarak operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

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Şimdilik konu hakkında bir belirsizlik söz konusu ve her iki firmadan da resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. Her iki şirketin de Nokia ile olan patent davasının ardından Almanya pazarından çekilmek zorunda kalabilecekleri konuşuluyordu. Oppo’nun Find X6 serisinin lansmanının sadece Çin'de yapmış olması da söylentileri artırdı. Öte yandan eğer söylentiler gerçekleşirse bu iki markanın alt dalları olan Vivo ya da Realme’nin etkilenip etkilenmeyeceği belirsiz.

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