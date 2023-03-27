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    Anlık Bildirim

    Oppo ve OnePlus’ın bazı Avrupa ülkelerinden çekileceği iddia edildi!

    Oppo ve OnePlus, özellikle Nokia ile devam eden anlaşmazlık nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinden çekilmeye hazırlanıyor. Diğer ülkeler için ise şimdilik kesin bir durum söz konusu değil.
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    Oppo ve OnePlus, Avrupa ülkelerinden çekilebilir! Tam Boyutta Gör
    Oppo ve OnePlus bir süredir Avrupa'da Nokia ile yaşanan patent anlaşmazlığı ile mücadele ediyor. Her iki markanın da bir süre önce Almanya’da ürünlerinin reklamlarını yapması yasaklanmıştı. Ek olarak küçülen akıllı telefon pazarıyla bu anlaşmazlık birleştiğinde, iki marka piyasadaki en iyi Android telefonlardan bazılarını sunsa bile, gelecek çok parlak değil. Birden fazla iddiaya göre, BBK Electronics'e ait Oppo ve OnePlus, en azından şimdilik bazı Avrupa ülkelerinden çekilecek.

    Ünlü sızıntı uzmanı Max Jambor'a göre, her iki marka da Avrupa pazarından çıkmaya hazırlanıyor. Çıkacakları ilk pazarlar Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda. Jambor'a göre Avrupa'nın geri kalanı için şimdilik bir bilgi yok.

    OnePlus’tan açıklama

    XDA’ya ulaşan bir OnePlus sözcüsü, Avrupa ve Birleşik Krallık'tan çıkmayacaklarını ve yerel pazarlarda istikrarlı olarak operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

    Şimdilik konu hakkında bir belirsizlik söz konusu ve her iki firmadan da resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor. Her iki şirketin de Nokia ile olan patent davasının ardından Almanya pazarından çekilmek zorunda kalabilecekleri konuşuluyordu. Oppo’nun Find X6 serisinin lansmanının sadece Çin'de yapmış olması da söylentileri artırdı. Öte yandan eğer söylentiler gerçekleşirse bu iki markanın alt dalları olan Vivo ya da Realme’nin etkilenip etkilenmeyeceği belirsiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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