Oppo Watch 4 geliyor: OLED ekran, Snapdragon işlemci

Tam Boyutta Gör Oppo, geçtiğimiz yıl katlanır telefonu Find N3 Flip’i tanıttığı etkinlikte akıllı saatini de tanıtmıştı. İlginç olarak yalnızca Oppo Watch 4 Pro modelini görmüştük, düz model 2024’e kalmıştı. Saatin düz modelini bekleyenler için güzel haber Digital Chat Station’dan geldi. Yakında tanıtılacağı tahmin edilen Oppo Watch 4’ün birkaç özelliği sızdırıldı.

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OPPO Watch 4, son aylarda SIRIM, SDPPI, IMDA gibi çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüldü ve markanın çok yakında saati tanıtacağı söylendi. Ancak, resmî duyuru gelmedi. Bugün, Weibo platformunda saat hakkında birkaç bilgi paylaşıldı. Oppo Watch 4 modeli, yuvarlak hatlara sahip OLED ekrana ve Snapdragon W5+BES2700 çift çekirdek işlemciye sahip olacak.

OPPO Watch 4 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; paslanmaz çelik metal çerçeve, seramik kasa ile şık tasarım çizgisi çizen saat, 1.91 inç, 378x496 çözünürlük, 1000 nit parlaklık, Lingxi hareketle kontrol suan 3D cam korumalı LTPO tam kavisli esnek ekrana sahip. Saat, Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM’e sahip saat, tek şarjla maksimum 14 güne kadar dayanabiliyor. EKG sensörü, bilek sıcaklık sensörü, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı kan oksijen sensörü gibi yüksek hassasiyetli sensörlere sahip.

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