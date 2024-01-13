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    Oppo Watch 4 geliyor: OLED ekran, Snapdragon işlemci

    Oppo, yeni akıllı saati Watch 4 Pro'yu 2023 Ağustos ayında tanıtmıştı. Gerek tasarımı gerek sağlık özellikleriyle beğenilen Oppo Watch 4 Pro'nun ardından düz model nihayet çıkıyor.
    oppo watch 4 özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz yıl katlanır telefonu Find N3 Flip’i tanıttığı etkinlikte akıllı saatini de tanıtmıştı. İlginç olarak yalnızca Oppo Watch 4 Pro modelini görmüştük, düz model 2024’e kalmıştı. Saatin düz modelini bekleyenler için güzel haber Digital Chat Station’dan geldi. Yakında tanıtılacağı tahmin edilen Oppo Watch 4’ün birkaç özelliği sızdırıldı.

    OPPO Watch 4, son aylarda SIRIM, SDPPI, IMDA gibi çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüldü ve markanın çok yakında saati tanıtacağı söylendi. Ancak, resmî duyuru gelmedi. Bugün, Weibo platformunda saat hakkında birkaç bilgi paylaşıldı. Oppo Watch 4 modeli, yuvarlak hatlara sahip OLED ekrana ve Snapdragon W5+BES2700 çift çekirdek işlemciye sahip olacak.

    OPPO Watch 4 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; paslanmaz çelik metal çerçeve, seramik kasa ile şık tasarım çizgisi çizen saat, 1.91 inç, 378x496 çözünürlük, 1000 nit parlaklık, Lingxi hareketle kontrol suan 3D cam korumalı LTPO tam kavisli esnek ekrana sahip. Saat, Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM’e sahip saat, tek şarjla maksimum 14 güne kadar dayanabiliyor. EKG sensörü, bilek sıcaklık sensörü, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı kan oksijen sensörü gibi yüksek hassasiyetli sensörlere sahip.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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