Oppo Watch 4 geliyor: OLED ekran, Snapdragon işlemci

OPPO Watch 4, son aylarda SIRIM, SDPPI, IMDA gibi çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüldü ve markanın çok yakında saati tanıtacağı söylendi. Ancak, resmî duyuru gelmedi. Bugün, Weibo platformunda saat hakkında birkaç bilgi paylaşıldı. Oppo Watch 4 modeli, yuvarlak hatlara sahip OLED ekrana ve Snapdragon W5+BES2700 çift çekirdek işlemciye sahip olacak.
OPPO Watch 4 Pro özelliklerini hatırlayacak olursak; paslanmaz çelik metal çerçeve, seramik kasa ile şık tasarım çizgisi çizen saat, 1.91 inç, 378x496 çözünürlük, 1000 nit parlaklık, Lingxi hareketle kontrol suan 3D cam korumalı LTPO tam kavisli esnek ekrana sahip. Saat, Snapdragon W5 ve Hengxuan 2700 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM’e sahip saat, tek şarjla maksimum 14 güne kadar dayanabiliyor. EKG sensörü, bilek sıcaklık sensörü, 8 kanallı kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı kan oksijen sensörü gibi yüksek hassasiyetli sensörlere sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.