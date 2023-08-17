Oppo Watch 4 Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Oppo Watch 4 Pro, selefine kıyasla paslanmaz çelik çerçeve ve LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu tasarım, Snapdragon W5 ve düşük güçlü BES2700 dahil olmak üzere hibrit bir işlemci tasarımı ile desteklenecek. Böylelikle hem verimlilik hem de performans anlamında önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz.
Oppo Watch 4 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 29 Ağustos tarihli etkinlikte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.