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    Anlık Bildirim

    Oppo Watch 4 Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen OPPO Watch 4 Pro'nun tüm özellikleri açığa çıktı. Peki Oppo'nun yeni amiral gemisi saati neler sunacak? İşte bildiklerimiz... 
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    Oppo Watch 4 Pro'nun özellikleri sızdırıldı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Oppo Watch 3 ve Watch 3 Pro'nun halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda OPPO Find N3 Flip ve Watch 4 serisinin 29 Ağustos tarihli bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Son olarak etkinliğe sayılı günler kala, Oppo Watch 4 Pro'nun neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Oppo Watch 4 Pro özellikleri sızdırıldı

    Aktarıldığı kadarıyla Oppo Watch 4 Pro, selefine kıyasla paslanmaz çelik çerçeve ve LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu tasarım, Snapdragon W5 ve düşük güçlü BES2700 dahil olmak üzere hibrit bir işlemci tasarımı ile desteklenecek. Böylelikle hem verimlilik hem de performans anlamında önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz. 

    Oppo Watch 4 Pro'nun özellikleri sızdırıldı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
     Oppo Watch 4 Pro'nun 570 mAh’lık daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı saatin halihazırda 8 kanallı bir kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı bir kan oksijen sensörü, EKG ve sıcaklık sensörleri ile donatılacağı doğrulandı. Ayrıca 85’ten fazla bağımsız uygulama desteği, 4,2 GB/s hızlara sahip 2 GB RAM ve daha hızlı tepki süreleri sunacak.

    Oppo Watch 4 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak 29 Ağustos tarihli etkinlikte daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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