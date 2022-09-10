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    Oppo yakında F21s Pro'yu piyasaya sürecek: İşte tasarımı

    Oppo markası yakında yeni bir orta sınıf telefonla karşımıza çıkacak. Çinli üretici F21s Pro isimli modelin teaser görüntülerini yayınlamaya başladı.           
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    Oppo yakında F21s Pro'yu piyasaya sürecek: İşte tasarımı
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    Oppo bu yılın Nisan ayında F21 Pro ve F21 Pro 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli üretici yakında yeni bir orta sınıf model daha duyuracak. Oppo F21s Pro adı altında pazara giriş yapacak cihaz resmi tanıtım posterlerinde karşımıza çıktı.

    Akıllı telefonun F21 Pro ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat cihaz yeni bir altın gövde rengiyle gelecek. Oppo F21s Pro'nun arka paneli üzerine belirli açılardan ışık düştüğünde göz alıcı şekilde parlayacak.

    Dayanıklı arka panel

    Üreticinin belirttiğine göre cihazın arka paneli koruyucu bir cama sahip olacağı için çizilmeye ve suya karşı dayanıklı olacak. Oppo'nun yeni akıllı telefonu aynı zamanda siyah renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak.

    Hatırlatma açısından Oppo F21 Pro'nun 90 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekran taşıdığını belirtelim. Akıllı telefon Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM içeriyor. Ana kamera sistemi 64 + 2 + + 2 megapiksel sensörlerden oluşan cihazda 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pil mevcut.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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