Oppo yakında F21s Pro'yu piyasaya sürecek: İşte tasarımı

Oppo bu yılın Nisan ayında F21 Pro ve F21 Pro 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli üretici yakında yeni bir orta sınıf model daha duyuracak. Oppo F21s Pro adı altında pazara giriş yapacak cihaz resmi tanıtım posterlerinde karşımıza çıktı.
Akıllı telefonun F21 Pro ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat cihaz yeni bir altın gövde rengiyle gelecek. Oppo F21s Pro'nun arka paneli üzerine belirli açılardan ışık düştüğünde göz alıcı şekilde parlayacak.
Dayanıklı arka panel
Üreticinin belirttiğine göre cihazın arka paneli koruyucu bir cama sahip olacağı için çizilmeye ve suya karşı dayanıklı olacak. Oppo'nun yeni akıllı telefonu aynı zamanda siyah renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak.
Hatırlatma açısından Oppo F21 Pro'nun 90 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç AMOLED ekran taşıdığını belirtelim. Akıllı telefon Snapdragon 680 işlemci ve 8 GB RAM içeriyor. Ana kamera sistemi 64 + 2 + + 2 megapiksel sensörlerden oluşan cihazda 33W SUPERVOOC hızlı şarj özellikli 4.500 mAh pil mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler