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    Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı

    Oppo markası yedi akıllı telefonu için Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesinin dağıtımına başladı. Listede hem bütçe dostu modeller hem de eski amiral gemileri var.
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    Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Oppo bir grup akıllı telefonu için Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini dağıtmaya başladı. Listede bütçe dostu modellerin yanı sıra eski amiral gemileri de var.

    Ürün yazılımının kararlı sürümü Find X ve Find X2 Pro'nun yanı sıra bu cihazların özel versiyonları için kullanıma sunuldu. Listede daha alt seviye cihazlar da var. Güncellemeyi almaya başlayan modellerin tam listesi şu şekilde:

    • Oppo Find X2
    • Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
    • Oppo Find X2 Pro
    • Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
    • Oppo Ace 2
    • Oppo K10 Pro
    • Oppo K10x

    Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı Tam Boyutta Gör

    Global iki model var

    Yukarıda bahsi geçen akıllı telefonlardan sadece ikisinin, yani Find X2 ve Find X2 Pro'nun Çin dışında piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Bu modeller için kararlı ColorOS 13 ürün yazılımının dağıtımı Endonazya'da başladı. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak.

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    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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