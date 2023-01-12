Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı

Ürün yazılımının kararlı sürümü Find X ve Find X2 Pro'nun yanı sıra bu cihazların özel versiyonları için kullanıma sunuldu. Listede daha alt seviye cihazlar da var. Güncellemeyi almaya başlayan modellerin tam listesi şu şekilde:
- Oppo Find X2
- Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Oppo Ace 2
- Oppo K10 Pro
- Oppo K10x
Global iki model var
Yukarıda bahsi geçen akıllı telefonlardan sadece ikisinin, yani Find X2 ve Find X2 Pro'nun Çin dışında piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Bu modeller için kararlı ColorOS 13 ürün yazılımının dağıtımı Endonazya'da başladı. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..