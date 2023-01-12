Oppo, yedi akıllı telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı

Tam Boyutta Gör Çinli üretici Oppo bir grup akıllı telefonu için Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini dağıtmaya başladı. Listede bütçe dostu modellerin yanı sıra eski amiral gemileri de var.

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Ürün yazılımının kararlı sürümü Find X ve Find X2 Pro'nun yanı sıra bu cihazların özel versiyonları için kullanıma sunuldu. Listede daha alt seviye cihazlar da var. Güncellemeyi almaya başlayan modellerin tam listesi şu şekilde:

Oppo Find X2

Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Oppo Ace 2

Oppo K10 Pro

Oppo K10x

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Global iki model var

Yukarıda bahsi geçen akıllı telefonlardan sadece ikisinin, yani Find X2 ve Find X2 Pro'nun Çin dışında piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Bu modeller için kararlı ColorOS 13 ürün yazılımının dağıtımı Endonazya'da başladı. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak.

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