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Tam Boyutta Gör Türkiye’de AGM Teknoloji iş birliği ile faaliyetlerini devam ettiren Oppo, yeni hizmetini duyurdu. AGM Teknoloji tarafından İstanbul’a açılan Oppo servis merkezinde 1 saatte hızlı onarım hizmeti sunulacak.

Oppo’nun merkez servisinde 20 kişilik teknisyen grubu tamir işlemlerini gerçekleştirecek. Hızlı servis işlemi için Oppo’nun web sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz. Cihazların tamir işlemlerinin genellikle 1 saat içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Eğer servise gelen cihazın bir parçasının dışarıdan temin edilmesi gerekiyorsa, bu durumda ikame cihaz temin ediliyor.

Diğer şehirlerdeki kullanıcılar ücretsiz kargo ile cihazlarını iletebiliyor

Türkiye’nin 7 farklı şehrinde Oppo’nun anlaşmalı olduğu diğer markaların yetkili servisleri hizmet vermeye devam edecek. Telefonunu Oppo Servis Merkezi’nde tamir ettirmek isteyen kullanıcılar Türkiye’nin 81 ilinden cihazlarını ücretsiz kargo ile iletebiliyor.

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Oppo’nun web sitesinde cihazların yedek parça onarım ücretlerine yer veriliyor. Ekran, hoparlör, kamera, pil gibi bileşenlerin garanti dışı onarım ücretlerini görebilirsiniz.

Oppo’dan servis randevusu almak için Oppo Destek sayfasında AGM Teknoloji - Oppo Servis – İstanbul seçeneğini seçerek rezervasyon yapmak mümkün. Dilerseniz 08503901955 numaralı Oppo çağrı merkezinden de rezervasyon yapabilirsiniz.

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Oppo 1 saat içinde onarım hizmeti başlattı