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    Anlık Bildirim

    Oppo 1 saat içinde onarım hizmeti başlattı

    Oppo, Türkiye'de AGM teknoloji iş birliği ile servis merkezi açtı. Servise getirilen cihazlar 1 saat içinde tamir edilecek. Diğer şehirlerdeki kullanıcılar kargo ile cihazını gönderebiliyor.
    Oppo 1 saat içinde onarım hizmeti başlattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de AGM Teknoloji iş birliği ile faaliyetlerini devam ettiren Oppo, yeni hizmetini duyurdu. AGM Teknoloji tarafından İstanbul’a açılan Oppo servis merkezinde 1 saatte hızlı onarım hizmeti sunulacak.

    Oppo’nun merkez servisinde 20 kişilik teknisyen grubu tamir işlemlerini gerçekleştirecek. Hızlı servis işlemi için Oppo’nun web sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz. Cihazların tamir işlemlerinin genellikle 1 saat içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Eğer servise gelen cihazın bir parçasının dışarıdan temin edilmesi gerekiyorsa, bu durumda ikame cihaz temin ediliyor.

    Diğer şehirlerdeki kullanıcılar ücretsiz kargo ile cihazlarını iletebiliyor

    Türkiye’nin 7 farklı şehrinde Oppo’nun anlaşmalı olduğu diğer markaların yetkili servisleri hizmet vermeye devam edecek. Telefonunu Oppo Servis Merkezi’nde tamir ettirmek isteyen kullanıcılar Türkiye’nin 81 ilinden cihazlarını ücretsiz kargo ile iletebiliyor.

    Oppo’nun web sitesinde cihazların yedek parça onarım ücretlerine yer veriliyor. Ekran, hoparlör, kamera, pil gibi bileşenlerin garanti dışı onarım ücretlerini görebilirsiniz.

    Oppo’dan servis randevusu almak için Oppo Destek sayfasında AGM Teknoloji - Oppo Servis – İstanbul seçeneğini seçerek rezervasyon yapmak mümkün. Dilerseniz  08503901955 numaralı Oppo çağrı merkezinden de rezervasyon yapabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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