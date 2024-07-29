Oppo 1 saat içinde onarım hizmeti başlattı

Oppo’nun merkez servisinde 20 kişilik teknisyen grubu tamir işlemlerini gerçekleştirecek. Hızlı servis işlemi için Oppo’nun web sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz. Cihazların tamir işlemlerinin genellikle 1 saat içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Eğer servise gelen cihazın bir parçasının dışarıdan temin edilmesi gerekiyorsa, bu durumda ikame cihaz temin ediliyor.
Diğer şehirlerdeki kullanıcılar ücretsiz kargo ile cihazlarını iletebiliyor
Türkiye’nin 7 farklı şehrinde Oppo’nun anlaşmalı olduğu diğer markaların yetkili servisleri hizmet vermeye devam edecek. Telefonunu Oppo Servis Merkezi’nde tamir ettirmek isteyen kullanıcılar Türkiye’nin 81 ilinden cihazlarını ücretsiz kargo ile iletebiliyor.
Oppo’nun web sitesinde cihazların yedek parça onarım ücretlerine yer veriliyor. Ekran, hoparlör, kamera, pil gibi bileşenlerin garanti dışı onarım ücretlerini görebilirsiniz.
Oppo’dan servis randevusu almak için Oppo Destek sayfasında AGM Teknoloji - Oppo Servis – İstanbul seçeneğini seçerek rezervasyon yapmak mümkün. Dilerseniz 08503901955 numaralı Oppo çağrı merkezinden de rezervasyon yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.