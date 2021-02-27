Origin'de Türk Lirası dönemi resmen başladı

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Electronic Arts'ın dijital oyun mağazası Origin'de Türk Lirası dönemi başladı. Bugün itibarıyla artık Origin platformundaki oyun satın alımlarımız Türk lirası üzerinden yapabiliyoruz. Euro zorunluluğu böylece sona ermiş oldu.

Fiyatlar Steam'deki fiyatlarla aynı

Origin'deki yeni fiyatlara baktığımızda Steam'dekine benzer bir manzara görüyoruz. The Sims 4, FIFA 21, Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunlar Steam ve Origin'de aynı fiyata sahip. Bugün öncesinde ise bu oyunlar Origin'de Euro kuru nedeniyle daha pahalıydı.

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Diğer taraftan EA Play abonelik servisine de yine Türk lirası üzerinden abone olunabiliyor. Ancak Origin'deki EA Play kütüphanesi Steam'dekinden çok daha geniş, dolayısıyla servise abone olmayı düşünüyorsanız Origin artık daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Son olarak sadece Origin'de bulunan EA Play Pro aboneliğinin fiyatı ise aylık 119,00 TL olarak belirlenmiş. Daha önce fiyatı 15 Euro'ydu, yani az da olsa daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor. En büyük avantajı ise, kur artışlarından en azından kısa vadede etkilenmeyecek olmamız olabilir.

EA Play Origin kütüphanesi

EA Play Pro kütüphanesi

EA Play fiyatları:

EA Play 1 aylık -- 29,00 TL (ilk ay 5,80 TL kampanyası devam ediyor)

-- 29,00 TL (ilk ay 5,80 TL kampanyası devam ediyor) EA Play 12 aylık -- 169,00 TL

-- 169,00 TL EA Play Pro 1 aylık -- 119,00 TL

-- 119,00 TL EA Play Pro 12 aylık -- 899,00 TL

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