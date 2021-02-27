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    Origin'de Türk Lirası dönemi resmen başladı

    Origin'de oyun ve abonelik satın alımlarınızı artık Türk lirasıyla yapabilirsiniz. Yeni fiyatlar Steam'deki EA oyunlarının fiyatlarıyla aynı.
    27 Şubat 2021, 17:08 (Güncellendi, 8 sa.)
    7,4b
    20
    44
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    17

    Origin'de Türk Lirası dönemi resmen başladı
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    Electronic Arts'ın dijital oyun mağazası Origin'de Türk Lirası dönemi başladı. Bugün itibarıyla artık Origin platformundaki oyun satın alımlarımız Türk lirası üzerinden yapabiliyoruz. Euro zorunluluğu böylece sona ermiş oldu.

    Fiyatlar Steam'deki fiyatlarla aynı

    Origin'deki yeni fiyatlara baktığımızda Steam'dekine benzer bir manzara görüyoruz. The Sims 4, FIFA 21, Star Wars Jedi Fallen Order gibi oyunlar Steam ve Origin'de aynı fiyata sahip. Bugün öncesinde ise bu oyunlar Origin'de Euro kuru nedeniyle daha pahalıydı.

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    Diğer taraftan EA Play abonelik servisine de yine Türk lirası üzerinden abone olunabiliyor. Ancak Origin'deki EA Play kütüphanesi Steam'dekinden çok daha geniş, dolayısıyla servise abone olmayı düşünüyorsanız Origin artık daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor. 

    Son olarak sadece Origin'de bulunan EA Play Pro aboneliğinin fiyatı ise aylık 119,00 TL olarak belirlenmiş. Daha önce fiyatı 15 Euro'ydu, yani az da olsa daha uygun bir fiyata gelmiş oluyor. En büyük avantajı ise, kur artışlarından en azından kısa vadede etkilenmeyecek olmamız olabilir.

    EA Play Origin kütüphanesi

    EA Play Pro kütüphanesi

    EA Play fiyatları:

    • EA Play 1 aylık -- 29,00 TL (ilk ay 5,80 TL kampanyası devam ediyor)
    • EA Play 12 aylık -- 169,00 TL
    • EA Play Pro 1 aylık -- 119,00 TL
    • EA Play Pro 12 aylık -- 899,00 TL


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    Otonom elektrikli scooter

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ComputerEngineer1 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reddit de şöyle bir post gördüm efsane



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    Reddit de şöyle bir post gördüm efsane [resim] ...
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    AirSupport (SK ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Origin mi kaldı allasen
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    kobra90 (Sefer Altunbulak) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    yıllarca origine yazıp duruyordum lira getirin diye umarım fiyatlarda iyileşme olur.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    İ İhsanblack02 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sevindiniz mi 3dünya insanları.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ea Desktop sürümü yakın zamanda Origin'in yerini alacak. Gayet modern ve şık bir arayüzü var.
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    ComputerEngineer1 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Bence Origin çok daha iyi. EA Desktop renkleri bütün istemcilerde var. Ama Originin renkleri çok farklı kendine has ve güzel. Üstelik ismide kötü bence
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    Şeref60 (Şeref Berber) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok oldu kullanmayalı
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    Katates Pızartması (R ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ukrayna VPN ile 365 TL’ye aldığımız şey 900 TL bildiğin kurla çarpmış geçirmişler. Komisyonu burda banka alsa daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ComputerEngineer1 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Katates Pızartması
    O şekilde satın alım yapmak legal mi? EA fark ederse hesabı kapatma ihtimali var mı?
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    DeliKulaBey (Mehmet Tan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam'de 5,80 tl ea play
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    ComputerEngineer1 8 sa. ( Mesaj Silindi ) DeliKulaBey
    Originde de öyle
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    M mrthr3535 (murat hür) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllık 900 ciddi bir rakam , aylık da öyle , aylık 60- yıllık 500 yapsalar değer bence , sonuçta bize kalıcı birşey gelmiyor ...
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    ComputerEngineer1 8 sa. ( Mesaj Silindi ) mrthr3535
    Pro olan değil de diğeri iyi
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) mrthr3535
    Ukrayna vpn kullanarak 300 liraya alınabiliyor
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    M mustafacoban (mustafa coban) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şunu mu sanıyorsunuz Euro artinca tl değeri sabit mi kalacak
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    ComputerEngineer1 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reddit de şöyle bir post gördüm efsane



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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ComputerEngineer1
    Bu çok ağır olmuş ya o kadar da değil 😅😉
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    ComputerEngineer1 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gördüğüm kadarıyla sadece EA Play de küçük bir indirim yapmışlar. 5 dolar 37 liraya denk geliyor ama 30 lira aylık alıyorlar
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunların Steam ile aynı fiyatta olması saçma, daha ucuz olmalı. Sonuçta Steam fiyatına Steam komisyonu da dahil.
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    ComputerEngineer1 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Usbehci
    Konu EA olunca işte :)
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    emre1393 (Emre K......) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Usbehci
    steam istiyor bunu, oyununu burada satıyorsan her yerde aynı fiyata satacaksın diyor.
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    7353 kez okundu.
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