Google Pixel 9 Pro Fold, orijinal kılıfıyla birlikte canlı olarak görüntülendi

Pixel 9 Pro Fold, 13 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Google etkinliğinde tanıtılacak. Yakın bir zamanda ise cihaz, orijinal kılıfıyla birlikte ilk kez canlı olarak görüntülendi. İşte o görüntü: