Yüzüklerin Efendisi animelerine yenileri eklenebilir

Tam Boyutta Gör Yeni Yüzüklerin Efendisi projelerini hayata geçiren ekibin başındaki isimlerden biri olan senarist Philippa Boyens, bu hafta The Playlist'e verdiği röportajda serinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bir yandan hazırlık aşamasındaki The Hunt for Gollum filmi hakkında konuşan Boyens, diğer yandan bu ay vizyona girecek Rohirrim'in Savaşı (The War of the Rohirrim)'na ve anime filmlere dair planlarına da değindi.

J.R.R. Tolkien'ın Orta Dünya'da geçen eserlerini okudukça birbiriyle bağlantılı bir sürü farklı hikâyeyle karşılaştıklarını söyleyen Boyens, tüm bu hikâyelerin çok sayıda filme kaynaklık edebileceğini düşünüyor. Üstelik bu filmlerin hepsi live-action olmak zorunda da değil.

Yüzüklerin Efendisi animesinin ilk 8 dakikası yayınlandı 1 gün önce eklendi

Rohirrim'in Savaşı Başarılı Olursa Yeni Animelerin Önünü Açacak

Anime türündeki Rohirrim'in Savaşı filmini hazırlarken bu formata hayran kaldığını söyleyen Boyens, Orta Dünya'da geçen başka anime filmler de görmeyi çok istediğini belirtiyor. Boyens'a göre bu Rohirrim'in Savaşı'nın izleyici nezdinde nasıl karşılık bulduğuna bağlı olacak. Eğer film izleyicilerden ilgi görürse, Orta Dünya'da geçen yeni animelerin de önünü açmış olacak. Boyens, ayrıca Rohirrim'in Savaşı'na bir devam filmi de çekilebileceğini söylüyor.

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin gidişatının genel olarak izleyiciye bağlı olacağını açıklayan Boyens, şimdilik tek hikâyelik filmlere odaklandıklarını ama eğer işler daha da büyürse, Yüzüklerin Efendisi kadar epik yeni bir üçleme de çekebileceklerini söylüyor. Boyens'a göre Orta Dünya külliyatında orijinal üçleme kadar büyük bir üçlemeye dönüştürülebilecek başka hikâyeler de bulunuyor.

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, 13 Aralık'ta gösterime girecek. The Hunt for Gollum içinse 2026'yı beklememiz gerekecek.

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