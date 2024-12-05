Yüzüklerin Efendisi animelerine yenileri eklenebilir

J.R.R. Tolkien'ın Orta Dünya'da geçen eserlerini okudukça birbiriyle bağlantılı bir sürü farklı hikâyeyle karşılaştıklarını söyleyen Boyens, tüm bu hikâyelerin çok sayıda filme kaynaklık edebileceğini düşünüyor. Üstelik bu filmlerin hepsi live-action olmak zorunda da değil.
Rohirrim'in Savaşı Başarılı Olursa Yeni Animelerin Önünü Açacak
Anime türündeki Rohirrim'in Savaşı filmini hazırlarken bu formata hayran kaldığını söyleyen Boyens, Orta Dünya'da geçen başka anime filmler de görmeyi çok istediğini belirtiyor. Boyens'a göre bu Rohirrim'in Savaşı'nın izleyici nezdinde nasıl karşılık bulduğuna bağlı olacak. Eğer film izleyicilerden ilgi görürse, Orta Dünya'da geçen yeni animelerin de önünü açmış olacak. Boyens, ayrıca Rohirrim'in Savaşı'na bir devam filmi de çekilebileceğini söylüyor.
Yüzüklerin Efendisi filmlerinin gidişatının genel olarak izleyiciye bağlı olacağını açıklayan Boyens, şimdilik tek hikâyelik filmlere odaklandıklarını ama eğer işler daha da büyürse, Yüzüklerin Efendisi kadar epik yeni bir üçleme de çekebileceklerini söylüyor. Boyens'a göre Orta Dünya külliyatında orijinal üçleme kadar büyük bir üçlemeye dönüştürülebilecek başka hikâyeler de bulunuyor.
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, 13 Aralık'ta gösterime girecek. The Hunt for Gollum içinse 2026'yı beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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