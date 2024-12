Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim'in ilk 8 dakikası yayınlandı

Tam Boyutta Gör Yılın son ayında sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) olacak. Merakla beklenen bu Yüzüklerin Efendisi animesi, 13 Aralık'ta gösterime girecek.

Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., The War of the Rohirrim'de izleyecileri nasıl bir filmin beklediğini sergilemek için filmin ilk sekiz dakikasını yayınladı.

The War of the Rohirrim, 13 Aralık'ta Gösterime Girecek

Kenji Kamiyama'nın yönettiği The War of the Rohirrim, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohirrim'e, yani Rohan halkına odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterlerinden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand. Hikâyenin merkezinde ise Helm'in kızı Héra yer alıyor.

Filmde Helm Hammerhand'i, son dönemde Succession dizisiyle adından söz ettiren usta oyuncu Brian Cox seslendiriyor. Öte yandan orijinal üçlemede Rohan prensesi Eowyn'i canlandıran Miranda Otto da seslendirme kadrosunda yer alıyor. Otto'nun seslendirdiği Eowyn, bu hikâyenin anlatıcısı olacak.

