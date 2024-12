Samsung Galaxy S25 serisi trafik kazası algılama özelliğiyle gelebilir

Tam Boyutta Gör Trafik kazası algılama sensörü Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 5 modellerinde mevcut olmasına rağmen Samsung, bu özelliği aktif etmedi. Yeni bir rapora göre, Galaxy S25 serisiyle bu durum değişecek.

Sızdırılan aygıt yazılımı dosyalarına dayanarak, Galaxy S25 Ultra'nın araba kazası tespit sensörüyle birlikte gelebileceği söyleniyor. Muhtemelen Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 5’te bulunan sensörle aynı. İlginç olarak, Samsung’un 2024 amiral gemisi telefonları, özelliği desteklememesine rağmen araba kazası tespit sensörüyle geliyor.

Samsung'un trafik kazası algılama sensörünün kompozit bir sensör olduğu söyleniyor. Sanal bir sensör olduğu için, alttaki fiziksel sensörlerden gelen verileri işliyor ve birleştiriyor. One UI 5.1.1 kadar eski One UI sürümlerinde araba kazası sensörünü başlatmak ve durdurmak için kod içeren "MoccaMobile" adlı gizli bir sistem uygulaması mevcut ancak Samsung henüz araba kazası algılama özelliğiyle ilgili herhangi bir kullanıcı arayüzünü etkinleştirmedi. Özellik, One UI 7 ile Galaxy S25 ve hatta eski modeller için aktif edilebilir.

Araba kazası algılama, Apple tarafında iPhone 14 serisi ve daha yeni modellerde, Android tarafında Pixel cihazlarda gördüğümüz, ilginç olarak başka Android telefonlarda olmayan bir özellik. Samsung, bu özelliği amiral gemilerine getirmek için uzun zamandır çalışıyor ancak daha fazla ilerleme kaydedildiğini görmedik. Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte bu özelliği kullanıma sunabilir.

