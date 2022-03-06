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Çinli marka Realme bu yıl Realme 9 serisi kapsamında Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+ olmak üzere üç akıllı telefon çıkardı. Henüz temel sürümün tanıtımını yapmayan şirket Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE modellerinin lansmanına hazırlanıyor.

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Aktarılan bilgilere göre göre Realme 9 5G SE varyantı 144 Hz'ye kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan bir ekranla gelecek. Söz konusu panelin yedi farklı frekansta çalışabileceği yine netleşen detaylar arasında.

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Lansman 10 Mart'ta

Realme 9 5G SE orta sınıf saflarına katılacağı için IPS ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz için konuşulanlar arasında Snapdragon 778G 5G işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 5.000 mAh pil de var. Yeni akıllı telefonların tanıtımı 10 Mart'ta yapılacak.

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Orta sınıf Realme 9 5G SE, 144 Hz ekranla geliyor