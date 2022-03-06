Orta sınıf Realme 9 5G SE, 144 Hz ekranla geliyor

Çinli marka Realme bu yıl Realme 9 serisi kapsamında Realme 9i, Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+ olmak üzere üç akıllı telefon çıkardı. Henüz temel sürümün tanıtımını yapmayan şirket Realme 9 5G ve Realme 9 5G SE modellerinin lansmanına hazırlanıyor.
Aktarılan bilgilere göre göre Realme 9 5G SE varyantı 144 Hz'ye kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan bir ekranla gelecek. Söz konusu panelin yedi farklı frekansta çalışabileceği yine netleşen detaylar arasında.
Lansman 10 Mart'ta
Realme 9 5G SE orta sınıf saflarına katılacağı için IPS ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz için konuşulanlar arasında Snapdragon 778G 5G işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 5.000 mAh pil de var. Yeni akıllı telefonların tanıtımı 10 Mart'ta yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..