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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı

    Spider-Man rolü ile tanınan Tom Holland'ın başrolünde olduğu Russo Kardeşler'in de yönetmenliğini yaptığı Cherry isimli filmden ilk fragman paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı
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    Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile birlikte popülerleşen Russo Kardeşler'in yönettiği ve Spider-Man filmlerinden tanınan Tom Holland'ın da başrolünde olduğu Cherry isimli filmden ilk fragman paylaşıldı.

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    Oscar'a aday olması için kampanya başlatılan filmin fragmanı ve net yayın tarihleri de açıklandı. Film 26 Şubat'ta sinemalarda vizyona girecek, 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta özel olarak yayınlanacak. 

    Başrolünde Tom Holland'ın olduğu filmdeThomas Lennon, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Damon Wayans Jr., Michael Gandolfini ve Jack Reynor gibi isimler bulunuyor. Nico Walker'ın kitabından uyarlanan Cherry isimli filmin senaristliğini Jessica Goldberg ve Angela Russo-Otstot üstleniyor. Filmin yönetmenliğini sie dediğimiz gibi Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor.

    Filmin konusu ise şöyle: Irak'tan dönen eski ordu doktoru, yaşadığı tavma sonrası stres bozukluğu sebebiyle uyuşturucu bağımlısı olur ve hayatının kurtuluşu olduğunu düşündüğü bir banka soygunu planlar.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    23 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberlerin içindeki videoları neden izleyemiyorum?!
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tom holland çok iyi bir oyuncu geleceği parlak
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