Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı

Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile birlikte popülerleşen Russo Kardeşler'in yönettiği ve Spider-Man filmlerinden tanınan Tom Holland'ın da başrolünde olduğu Cherry isimli filmden ilk fragman paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!"İlginizi Çekebilir Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı
Oscar'a aday olması için kampanya başlatılan filmin fragmanı ve net yayın tarihleri de açıklandı. Film 26 Şubat'ta sinemalarda vizyona girecek, 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta özel olarak yayınlanacak.
Başrolünde Tom Holland'ın olduğu filmdeThomas Lennon, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Damon Wayans Jr., Michael Gandolfini ve Jack Reynor gibi isimler bulunuyor. Nico Walker'ın kitabından uyarlanan Cherry isimli filmin senaristliğini Jessica Goldberg ve Angela Russo-Otstot üstleniyor. Filmin yönetmenliğini sie dediğimiz gibi Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor.
Filmin konusu ise şöyle: Irak'tan dönen eski ordu doktoru, yaşadığı tavma sonrası stres bozukluğu sebebiyle uyuşturucu bağımlısı olur ve hayatının kurtuluşu olduğunu düşündüğü bir banka soygunu planlar.
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Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))