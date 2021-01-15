Oscar kampanyası başlatılan Tom Holland'lı film Cherry'den ilk fragman paylaşıldı

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Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile birlikte popülerleşen Russo Kardeşler'in yönettiği ve Spider-Man filmlerinden tanınan Tom Holland'ın da başrolünde olduğu Cherry isimli filmden ilk fragman paylaşıldı.

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Oscar'a aday olması beklenen Tom Holland'lı film Cherry'den bir sahne paylaşıldı

Oscar'a aday olması için kampanya başlatılan filmin fragmanı ve net yayın tarihleri de açıklandı. Film 26 Şubat'ta sinemalarda vizyona girecek, 12 Mart 2021'de Apple TV+'ta özel olarak yayınlanacak.

Başrolünde Tom Holland'ın olduğu filmdeThomas Lennon, Ciara Bravo, Kelli Berglund, Damon Wayans Jr., Michael Gandolfini ve Jack Reynor gibi isimler bulunuyor. Nico Walker'ın kitabından uyarlanan Cherry isimli filmin senaristliğini Jessica Goldberg ve Angela Russo-Otstot üstleniyor. Filmin yönetmenliğini sie dediğimiz gibi Anthony Russo ve Joe Russo üstleniyor.

Filmin konusu ise şöyle: Irak'tan dönen eski ordu doktoru, yaşadığı tavma sonrası stres bozukluğu sebebiyle uyuşturucu bağımlısı olur ve hayatının kurtuluşu olduğunu düşündüğü bir banka soygunu planlar.

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