TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız helikopter T629’un ilk fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntüleri ortaya çıkan ürün, ilk prototip mockup tasarımlarından biri.T629, elektrikli motora ve o tonom uçuş özelliklerine sahip olacak.

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T629, helikopter şeklindeki tasarımı sayesinde Aksungur, Bayraktar TB-2 gibi insansız hava araçlarına göre dikey iniş ve kalkış avantajıyla öne çıkacak. Örneğin şehir içerisinde her yere inip kendiliğinden kalkabilecek. Ayrıca kabin kısmı bataryalarla doldurulduğu ve boyutları daha büyük olduğu için daha uzun menzil sunması bekleniyor.

TUSAŞ, yerli ATAK helikopterler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne büyük güç kattı. ATAK Faz-2'nin teslimatına başlandı. ATAK ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'ndan elde edilen deneyimle T629 helikopterleri geliştiriliyor. T629, sınıfında dünyadaki ilk ürünlerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde tanıtımının yapılması bekleniyor.

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