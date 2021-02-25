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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız, elektrikli helikopter T629'un ilk görüntüleri geldi. T629'un tanıtımının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
    25 Şubat 2021, 14:00 (1 gün)
    13,1b
    2
    83
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    25

    TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız helikopter T629’un ilk fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntüleri ortaya çıkan ürün, ilk prototip mockup tasarımlarından biri.T629, elektrikli motora ve o tonom uçuş özelliklerine sahip olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı"

    T629, helikopter şeklindeki tasarımı sayesinde Aksungur, Bayraktar TB-2 gibi insansız hava araçlarına göre dikey iniş ve kalkış avantajıyla öne çıkacak. Örneğin şehir içerisinde her yere inip kendiliğinden kalkabilecek. Ayrıca kabin kısmı bataryalarla doldurulduğu ve boyutları daha büyük olduğu için daha uzun menzil sunması bekleniyor.

    TUSAŞ, yerli ATAK helikopterler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne büyük güç kattı. ATAK Faz-2'nin teslimatına başlandı. ATAK ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'ndan elde edilen deneyimle T629 helikopterleri geliştiriliyor. T629, sınıfında dünyadaki ilk ürünlerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde tanıtımının yapılması bekleniyor.



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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cherami (Ali -) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dellialli
    hiç bişey yapmayıp oturduğu yerden hiç birşey beğenmeyen sadece eleştiren insanların ortaya koyduğu "koca hiç bişeydir.. " kayda değer bir eleştiri değildir.. Bırakın ortada bir hiçlik olmasındansa toplama da olsa bir şey olmuş olsun..Oturduğu yerden yiyip içip sonucunda gaz alan gaz çıkaranlar sadece boş insanlardır.. sözüm olumsuz eleştirenlere..
    hiç bişey yapmayıp oturduğu yerden hiç birşey beğenmeyen sadece eleştiren insanların ortaya koyduğu "koca hiç bişeydir.. " kayda değer bir eleştiri değildir.. B...
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    B barisg (Baris G) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem olmuş.

    Elektrikli ve otonom helikopter alanında dünyada benzersiz tasarımlardan biri olmuş ve kendini ispat ederse ciddi ihracat potansiyeline sahip olur.

    Emeği geçen herkesi istisnasiz tebrik etmek gerekiyor. Bu haliyle rakibi oldukça az.

    Motor yerli ise diğer ürünlerin yaşadığı ciddi ihracat kısıtlarının üzerinden atlayan bir ürün ortaya çıkmış olur.



    Takdir edilesi bir çalışma. Mühendislik okumak isteyen ve halen öğrenci olan gençlere ve çocuklara da yol gösterici ve ufuk açıcı bir proje.
    Muhteşem olmuş. Elektrikli ve otonom helikopter alanında dünyada benzersiz tasarımlardan biri olmuş ve kendini ispat ederse ciddi ihracat potansiyeline ...
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    1 Yanıt Yanıtla +32
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    B barisg (Baris G) 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    Helikopteri AKP'li belediyeler mi yapmış?



    Bu projelerde çalışan personelin kaçı AKP harici partilere oy vermiş bilginiz var mı?
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yerli araba gibi herhalde mukavvadan yapmışlar 😂 doğru uçması için hafif olmalı motoru da oyuncak arabadan sökmüştürler. Şunu bilin türkiye yerli araba uçak uzaya gitme yerli bilmem ne gibi şeyler olmucak asla.Çünkü kültüründe yok türkiyenin.Üretmek inavasyon otomasyon,yazılım, vs. gibi yetkinlikler direeek kültürde yok 😁 Türkiyeye bir yerden demiri alıcak bir birine kaynaklıcak hazır şeyler sonra da satmaya çalışıcak 😂 kültürü ve ticaret kafası bu...
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    dgnzcn 3 sa. ( Mesaj Silindi ) NaziErBaşı
    İyiki senin gibi bir zihniyete sahip olanlar bu ülkeyi yönetmiyor, ve yönetmesinde zaten. Sen Türk değilmisin? eğer Türk isen kendine hakaret ediyorsun bunu bil Türk milletine hakaret edemezsin.

    @conjure
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    alemdar1933 (fatih alemdar) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Laf olaun diye boş konuşan arkadaşlar acaba kaç paralık ağzınız var merak ediyorum. Bırakın artık partizanlığı hataya hata doğruya doğru diyelim hep beraber muhalefette iktidarda bu memleket için mücadele versin pkk yandaşlarıyla aynı safta duranlara yazık gözleriniz var görmezsiniz aynı şeyi evrirp çevirip butarafa söylemeyin aynasıdır iştir kişinin. Millet ne var yok çok iyi görüyor ergen gibi yazmayın taraf olalım memleketin tarafı doğruya doğru yanlışa yanlış demediğiniz demediğimiz sürece hata yapıyor olacağız. Son bizim gideceğimiz başka bir yer yok ezber ağzıyla konuşanlara diyorum. Millet neyin ne olduğunu çok iyi biliyor sandık son noktadır. Ak koyun kara koyun o gün belli oluyor hiçbirimiz ezbere konuşmayalım Allah devletimize zeval vermesin varsa yoksa Vatan Vatan Vatan
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    trakyAli-1986 (ali ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) alemdar1933
    pkk ile kol kola gezen hükümete de laf etsene.
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    PURECAUCASIANWHITE 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    araba yapmadan elektrikli suv yaparlar

    Helikopter yapmadan insansız elektrikli helikopter yaparlar

    Uçak yapmadan uzay aracı yaparlar



    yersen....
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    D denn.zent 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayar yapmaya karar versem. Diyelim ki Türkiye sanayisi de emrimde. Kasayı, soğutucuları, kabloları, klavyeyi, fareyi, hoparlörü, kulaklığı, fanları, masayı, sandalyeyi... Tamamen yerli yaparım. Ana kart, ekran kartı, monitör, hard diskin önemsiz kısımlarını da yerli malzeme üretip yaparım. Al sana en az % 95'i yerli olan bilgisayar. Anap'da bunların babalarını yerli F 16 üretiyorum diye kandırırdı. Bereket fışkıran topraklarda saman üretemeyen zihniyet, helikopter üretecekmiş. Hadi üretti diyelim, yahu bir litre süt olmuş 8 TL. Ben helikopterle mi karnımı doyuracağım?
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    M memo006 (mehmet başer) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) denn.zent
    Helikopterle karın doyuracaksin tabiki herşeyin başı üretim ve eğitim bu ikisi birbirini tamamlar gerisi hikaye süt 8 tl olduysa bu zamana kadar hiçbir şey uretmeyip dışardan aldığımız için oldu bunlar bir anda düzelecek şeyler değil zamanla olacak bir işlemci üretmek ha deyince olacak bir şey değil kusura bakma 100 sene tarihi geçmişi olan bir birikim ister
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    E evsiztospaa (Ali ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madem insansız yapılıyor, içine insan girmeyecekse o kabin kısmı vs azaltılıp daha hafif, daha dar tasarımlar yapılamıyor mu acaba? Yanlış bilmiyorsam savaş helikopterlerinin çok dar bir gövde ihtiyaçları var koskoca kabini çıkarttıktan sonra bence bu açıdan kusursuz-kusursuza yakın şeyler yapılabilir. Bu gibi projelerin artarak devam etmesi dileğiyle.
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    Time_Shift_42 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli elektrikli helikopterimiz göklerde
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    ghost43 (Sinan Bey) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel gözüküyor
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsan karışınca işe suyu çıkıyor yapamıyoz insansız olunca bak nasıl hemen yapılıyor. Insansız olsun herşeyin yerlisini yapalım. Demekki bizim insanımızda sıkıntı var :)
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    S sabe (Sasa ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceki 628 helikopter nerede?
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    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektirikli motorun çok da hi avantajı yok helikopter gibi bir araçta hatta eksileri var



    Ağırlık yakıtlı araçlarla aynı olacaktır tahminen ses de aynı olacaktır çünkü helikopter motorları araba motorları mantığını kullanmaz ve sessizdir sesi çıkaran pervanenin çıkardığı sestir. Yanıcılık ve dayanıklılık konusunda konuşursak 1lt hacimli yakıt ve bataryayı karşılaştırırsak yakıt çok daha fazla enerji üretebilir yani helikopterde çok alan kaplamaz fakat bataryalar normal bir helikopterin menziline ulaşabilmek için tüm helikopteri kaplayabilirler ve çok daha ağır olurlar aynı zamanda darbeye çok dayanıksızlardır yani bu helikopter bataryadan vurulursa yüksek bir ihtimalle yanar ve düşer ama yakıt yanabilirde yanmayabilirde sadece sızdırmaya başlayabilir ve helikopter yakın bir yere iniş yapabilir. Ayrıca bataryalar şarj edilmeli ve bu kısa sürmez ama yakıt birkaç dakikada doldurulur, ama burda elektirik kazanabilir çünkü eğer çıkarılabilir bir pil yaparlarsa indikleri yerde değişim yapabilirler ve her yerde yakıt olmayabilir ama çoğu yerde elektirik vardır ve doldurma konusunda sorun çekmezler.



    Kısacası elektiriğin araçlardaki faydaları maalesef helikopterlerde yok.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    halitozbasli (halit ozbasli) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Katılıyorum. Madem pilot ve silahçıdan kurtuldun yap 450 bglik türbin motorlu bir şey hem compact olsun hem de gerekli faydalı yükü taşısın. Bu pil taşıycam diye ya faydalı yükten ödün verecek yada menzilden. Bir anlamı yok. Bence mocup ta kalacak bir proje grafen piller gelişmeden yada yakıt hücreleri yüksek amperlere çıkmadan elektirikli helikopter pek bir geleceği olamaz.
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    B barisg (Baris G) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Mesleğiniz nedir?
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    Mion 12 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    tabi tabi yumurta kafa
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    33 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

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