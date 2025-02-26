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    Otomobil devi Stellantis'in kârı 2024'te %70 azaldı

    Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler ve Jeep gibi markaları bünyesinde barındıran Hollanda merkezli otomobil devi Stellantis'in kârı 2024 yılında %70 azalarak 5,5 milyar euroya geriledi.
    Otomobil devi Stellantis'in kârı 2024'te %70 azaldı Tam Boyutta Gör
    Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler ve Jeep gibi markaları bünyesinde barındıran Hollanda merkezli otomobil devi Stellantis, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

    2024 yılı Stellantis için zorlu geçti

    Buna göre, 2023 yılında 18,6 milyar euro olan net kar, 2024’te %70 azalarak 5,5 milyar euroya geriledi. Analistlerin 6,4 milyar euro net kar beklentisi bulunuyordu. Şirketin gelirleri ise önceki yıla göre %17 azalarak 156,9 milyar euroya geriledi. Sonuçların açıklanmasından sonra şirketin hisseleri %4 değer kaybetti.

    2024 yılının zorlu geçtiğini belirten Stellantis, buna rağmen önemli stratejik dönüm noktalarına ulaştıklarını açıkladı. Şirket, yeni çok enerjili araç platformuna dayanan ürünleri piyasaya sürdüklerini, ortak girişimleriyle beraber elektrikli araç pillerin üretimine başladıklarını ve Çinli Leapmotor ile ortaklık kurduklarını belirterek, 2025 yılında pazar payını yükseltmeyi ve mali performansını arttırmayı hedeflediklerini açıkladı.

    Stellantis'in ikinci büyük grubu olduğu Avrupa'daki otomobil üreticileri, yüksek maliyetler, durgun talep ve Çin'den gelen sert rekabetle mücadele ediyor. Ayrıca sıkı karbon düzenlemelerine uymaya çalışıyor ve yeni gümrük vergileri tehdidiyle karşı karşıyalar.

    Geçtiğimiz hafta Renault, 2024 yılı için beklentileri aşarak rekor faaliyet kârı açıkladı. Mercedes ise 2025 yılında kazançlarında sert bir düşüş bekliyor. Geçtiğimiz sene satışları küçük bir oranda düşen Volkwagen ise finansal sonuçlarını Mart ayında açıklayacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/stellantis-sees-revenue-growth-positive-cash-2025-after-critical-2024-2025-02-26/ https://www.cnbc.com/2025/02/26/stellantis-full-year-earnings-2024.html
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