Toyota, mart ayında yeni bir elektrikli crossover tanıtacak

Paylaşılan ipucuna bakılırsa mart ayında bZ Compact Crossover konseptinin seri üretim versiyonuyla karşılaşacağız. Görseldeki silüet, söz konusu konseptin tasarımıyla son derece uyumlu. Markanın yeni "Çekiç başı" tasarım diliyle uyumlu ışık imzası, geniş çamurluklar, fastback stili tavan çizgisi, entegre spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında.
Elektrikli crossover'ın iç mekan tasarımı ve teknik detayları henüz belli değil. Ancak, fikir oluşturması açısından Urban Cruiser'ın çift motorlu versiyonunda toplam 135 kW güç ve 61 kWsa'lik batarya kapasitesiyle 386 kilometreye kadar sürüş menzili vadedildiğini belirtelim. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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