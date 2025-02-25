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    Toyota, mart ayında yeni bir elektrikli crossover tanıtacak

    Toyota, önümüzdeki ay Avrupa pazarı için tanıtacağı yeni elektrikli crossover modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni model adeta C-HR'ın %100 elektrikli versiyonu gibi görünüyor. 
    Toyota, mart ayında yeni bir elektrikli crossover tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2022 yılında görücüye çıkardığı konsept otomobilleri seri üretime dönüştürmeye devam ediyor. Japon üretici, 12 Mart Çarşamba günü yeni bir elektrikli crossover tanıtacak. Yeni model, bZ4X ve Urban Cruiser'ın ardından Toyota'nın (Çin dışındaki) üçüncü elektrikli modeli olacak.

    Paylaşılan ipucuna bakılırsa mart ayında bZ Compact Crossover konseptinin seri üretim versiyonuyla karşılaşacağız. Görseldeki silüet, söz konusu konseptin tasarımıyla son derece uyumlu. Markanın yeni "Çekiç başı" tasarım diliyle uyumlu ışık imzası, geniş çamurluklar, fastback stili tavan çizgisi, entegre spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar ilk bakışta dikkat çeken detaylar arasında.

    Toyota, mart ayında yeni bir elektrikli crossover tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin Toyota ürün gamında C-HR ile bZ4X arasında konumlandırılması bekleniyor. Tıpkı Urban Cruiser gibi farklı batarya ve motor seçenekleriyle satışa sunulması muhtemel. Örneğin; ipucu görselindeki BEV (bataryalı elektrikli araç) rozetinin altında AWD yazısı görmekteyiz. Bu da bizlere baktığımız versiyonun çift motora sahip olduğunu gösteriyor.

    Elektrikli crossover'ın iç mekan tasarımı ve teknik detayları henüz belli değil. Ancak, fikir oluşturması açısından Urban Cruiser'ın çift motorlu versiyonunda toplam 135 kW güç ve 61 kWsa'lik batarya kapasitesiyle 386 kilometreye kadar sürüş menzili vadedildiğini belirtelim. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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