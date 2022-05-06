Otomobil satışlarında daralma sürüyor: İşte nisan ayı verileri

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Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 18,5 oranında azalarak 212.085 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 20,7 oranında azalarak 162.398 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 azalarak 49.687 adet oldu.

Nisan ayı özelinde baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yıla göre yüzde 2,4 azalarak 60.035 adet olduğunu görmekteyiz. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45.564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10,4 artarak 14.471 adet oldu.

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Gövde tiplerine göre değerlendirdiğimizde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,5 pay ve 65.720 adetle SUV modeller oldu. Sedan modeller 56.069 adet satışla yüzde 34,5 pay alırken onları yüzde 23,1 pay ile hatchback modeller takip etti.

Türkiye otomobil pazarında benzinli otomobil satışları yüzde 70,9 paya sahip. Dizeller ise 25.576 adetle yüzde 15,7 pay almış. Hibrit otomobiller 2022'nin ilk dört ayında pazardan yüzde 10,2 pay yakalamış durumda. Söz konusu dönemde 1.388 adet tamamen elektrikli otomobil satıldığını da belirtelim.

Türkiye'de yüksek kur ve vergiler nedeniyle sıfır otomobil fiyatları erişilemeyecek seviyede. Üstelik yaşanan krizler nedeniyle bayilerde araç bulmak çok zor. Tüm bu etkenler birleştiğinde pazarın beklenenden çok düşük seviyede seyrettiğini söylemek mümkün.

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