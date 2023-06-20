Otomotivde 6 ay ve 6 bin km kısıtlamasına şahıslar da dahil edilecek

Tam Boyutta Gör Konuyla alakalı henüz net bir sonuç açıklanmadı ancak otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin kaleme aldığı maddeler oldukça önemli. Buna göre; temmuzda sona erecek olan 6 ay ve 6 bin km sınırlamasının uzatılmasına karar verildi.

Daha da önemlisi, mevcut durumda sadece otomotiv ticareti yapan şirketleri kapsayan bu sınırlamaya şahıs ve diğer şirketlerin de dahil edileceği belirtiliyor. Bunun dışında kiralama şirketlerine en az 1 yıl satış yasağı getirilme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Bakan Bolat, yaptıkları görüşmelerde sıfır araçların yatırım aracı olarak görüldüğünü ve bunu bitireceğini belirtmiş. Bakan ayrıca bayilere birçok ceza kesildiğini, daha da tespit edilen çok bayi olduğunu aktarmış.

Bakanlık, oto bayi ve galerilere kesilen ceza miktarını açıkladı 1 hf. önce eklendi

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta oto bayi ve galerilerine ne kadar ceza kesildiğini açıklamıştı. Yapılan denetimler neticesinde, düzenlemeye uymayan bayi ve galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı duyurulmuştu.

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Otomotivde 6 ay 6 bin km kısıtlamasına şahıslar da dahil edilecek