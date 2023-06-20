Otomotivde 6 ay ve 6 bin km kısıtlamasına şahıslar da dahil edilecek

Daha da önemlisi, mevcut durumda sadece otomotiv ticareti yapan şirketleri kapsayan bu sınırlamaya şahıs ve diğer şirketlerin de dahil edileceği belirtiliyor. Bunun dışında kiralama şirketlerine en az 1 yıl satış yasağı getirilme ihtimalinin de olduğu belirtiliyor. Bakan Bolat, yaptıkları görüşmelerde sıfır araçların yatırım aracı olarak görüldüğünü ve bunu bitireceğini belirtmiş. Bakan ayrıca bayilere birçok ceza kesildiğini, daha da tespit edilen çok bayi olduğunu aktarmış.
Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz hafta oto bayi ve galerilerine ne kadar ceza kesildiğini açıklamıştı. Yapılan denetimler neticesinde, düzenlemeye uymayan bayi ve galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandığı duyurulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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