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    Dünyanın ilk otonom elektrikli uçan taksisi: Wisk Aero

    Hava taksi girişimi Wisk, tamamen yeni elektrikli otonom uçan taksisini tanıttı. 6. nesil uçak tasarımı Wisk Aero’nun 4 kişilik ve önümüzdeki yıllarda şehir içi trafikte uçması planlanıyor.
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    uçan taksi

    Bir dönem Boeing ile birlikte çalışmalarını yürüten hava taksi girişimi Wisk’in yeni ortaya çıkardığı kendi kendine uçan taksisi, gelişmiş tasarım ve birçok güvenlik özelliği ile geliyor. Wisk’in yeni otonom elektrikli uçağı 4 yolcu taşıyor ancak ticari hava taksisi olarak hizmet verebilmesi için öncelikle Federal Havacılık İdaresi’nden onay alması gerekiyor. Bu noktaya gelmeden önce de atılması gereken birkaç adım var.

    Dünyanın ilk pilotsuz elektrikli uçan taksisi

    Wisk Aero, içinde pilot olmamasının yanı sıra eVTOL (dikey kalkış ve iniş) aracı olmasıyla benzersiz. Her iki kanadının arkasında bulunan 6 adet sabit elektrik motoru sayesinde bir helikopter gibi dikey olarak inip kalkabiliyor. Ön tarafta 203 - 222 km arası hızla uçabiliyor ve 2500 - 4000 feet arası yüksekliğe ulaşmasına yardımcı olan 6 adet ayarlanabilir elektrikli rotor daha var.

    15 dakikada şarj

    Pil ömrüne gelince Wisk, uçağın mevcut haliyle 90 mil menzile sahip olduğunu, 50ft altı küçük kanat açıklığı sayesinde hızlı şehir içi seyahat için harika olduğunu iddia ediyor. Uçakta elektronik araçlardakine benzer hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor; 15 dakika veya daha kısa sürede şarj olduğu belirtildi.

    wisk aero uçan taksi
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    Kaza ihtimali milyarda bir

    Wisk, otonom elektrikli uçağının güvenliğine ilişkin olarak “İnsan kontrolünde otonom uçuş, daha az hareketli parça içeren basitleştirilmiş tasarım, tamamen yedekli sistemler ve tek bir arıza noktasının olmaması dahil Wisk’in uçağı, günümüzün zorlu havacılık güvenliği standartlarının üstünde bir tasarıma sahip ve kaza yaşanma ihtimali milyarda bir.”

    İlk test uçuşu tamamlandı

    FAA, havacılık şirketlerinin ticari hizmet sunmadan önce üç farklı sertifika almalarını şart koşuyor. Wisk’in otonom uçan taksisini hizmete sunması için FAA güvenlik standardı, üretim sertifikası ve hava taşıyıcı sertifikasını alması gerekiyor.  İlk test uçuşu ise gerçekleştirildi.

    Wisk Aero özellikleri

    • Seyir hızı: 222 km
    • Menzil: Yedeklerle 144 km
    • İrtifa: 2500 - 4000 ft yerden yükseklik
    • Koltuk sayısı: 4
    • Boyut: 50< alt kanat açıklığı
    • Güç: Elektrikli

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    E
    Emirhan1978 2 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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