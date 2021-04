Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük

Tam Boyutta Gör

Tesla CEO'su Elon Musk, otopilot modundaki bir Tesla'nın kaza yapma olasılığının, sürücülü bir arabadan 10 kat daha düşük olduğunu söyledi ve şirketin yayınladığı güvenlik raporuna atıfta bulundu.

Tesla, 2021'in ilk çeyreği için bir güvenlik raporu yayınladı . Şirket, 2018'den beri bu tür üç aylık raporları yayınlıyor. Bu raporda, çarpışma başına mil oranı, otopilotlu ve otopilotsuz olarak karşılaştırıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde, otopilotla gidilen her 4,19 milyon mil (6,7 milyon km) için bir kaza meydana geldi. Otopilot kullanılmayan, ancak güvenlik özelliklerinin etkinleştirildiği durumlarda ise gidilen her 2,05 milyon mil (3,3 milyon km) için bir kaza kaydedildi. Otopilotsuz ve ek fonksiyonlar olmadan sürenler için, her 978 bin mil (1,57 milyon km) için de bir kaza kaydedildi.

Sadece otoyol testleri hesaba katılıyor

Tesla, bu rakamları, ülkede her 484 bin mil (778 bin km) içinde bir kaza olduğunu bildiren Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin son verileriyle karşılaştırıyor. Bununla birlikte, otopilot (1.0 ila 3.0) sürümüyle donatılmış çoğu Tesla aracında, bu işlevler esas olarak otoyol sürüşü için kullanılırken, ulusal hükümet istatistikleri tüm trafik durumlarını hesaba katıyor. Dahası, kazalar şehir içinde daha sık görülmekte ve bu önemli bir detay.

Electrek, şirketin verilerini geçen yılın aynı dönemine ait performansıyla karşılaştırdı ve veriler şu şekilde çıktı:

2020'de otopilot açıkken, her 4,68 milyon mil (7,5 milyon km) için bir kaza kaydedildi;

için bir kaza kaydedildi; 2020'de aktif güvenlik özellikleri ile her 1,99 milyon mil (3,2 milyon km) için bir kaza oldu;

için bir kaza oldu; Otopilot ve güvenlik özellikleri kapalıyken, her 1,42 milyon mil (2,3 milyon km) için bir kaza kaydedildi.

Bu nedenle, yıl içinde, gerçekten de otopilotun performansında bir gelişme var, ancak otopilotsuz kaza sayısının azaldığı da açık.

Electrek temsilcileri, Elon Musk'ın kazasız çalışma açısından otopilotun normal sürücüden 10 kat daha iyi olduğu iddialarının eleştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Zira Tesla'nın otopilot sistemi şu anda sadece otoyollarda test ediliyor. Ancak kazaların çoğu, çeşitli trafik senaryolarıyla nasıl başa çıkılacağını henüz öğrenmediği kentsel alanlarda meydana geliyor.

