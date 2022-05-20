3 kişiyi öldüren kazanın ardından Tesla soruşturma altında

12 Mayıs’ta Kaliforniya’nın Newport şehrinde gerçekleşen kazada, Tesla otomobil kaldırımdaki inşaat ekipmanlarına çarparak üç yolcunun ölümüne sebep oldu. Üç inşaat işçisinin de hastaneye kaldırıldığı kaza sonucunda polisler, kazanın otopilot tarafından gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bir bilgi vermedi. Ancak The Wall Street Journal, kazanın NHTSA’nın yeni bir soruşturma başlatmasına sebep olduğunu belirtti.
Tesla, yanıltıcı pazarlama taktikleri kullanıyor
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 30’dan fazla kazayı inceleme altına aldı. Bu kazaların hepsi Tesla cihazlarının otopilotlarını içeriyor. Tesla, yalnızca 2. seviye sürücü yardım sistemi sunuyor ve firma, sürücülerin hiçbir zaman ellerini direksiyondan çekmemesini öneriyor ancak yine de otopilot sorunları şirketin başına bela açmışa benziyor. NHTSA, ağustos ayında otopilotlar için genel bir soruşturma başlatmıştı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Tesla’nın “Kendi kendine sürüş” pazarlama taktiklerinin yanıltıcı ve sorumsuz olduğunu, ayrıca bu yüzden insanların 2. Seviye sürücü yardım sistemlerini yanlış kullanmasına sebep olduğunu belirtmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D