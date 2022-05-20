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    3 kişiyi öldüren kazanın ardından Tesla soruşturma altında

    Kaliforniya’da gerçekleşen kazanın ardından Tesla, oto pilot konusunda tekrar soruşturma altına girdi. Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla otomobilleri içeren 30’dan fazla kazayı inceliyor.
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    Otopilot sorunları nedeniyle Tesla soruşturma altında
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    12 Mayıs’ta Kaliforniya’nın Newport şehrinde gerçekleşen kazada, Tesla otomobil kaldırımdaki inşaat ekipmanlarına çarparak üç yolcunun ölümüne sebep oldu. Üç inşaat işçisinin de hastaneye kaldırıldığı kaza sonucunda polisler, kazanın otopilot tarafından gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bir bilgi vermedi. Ancak The Wall Street Journal, kazanın NHTSA’nın yeni bir soruşturma başlatmasına sebep olduğunu belirtti.

    Tesla, yanıltıcı pazarlama taktikleri kullanıyor

    Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 30’dan fazla kazayı inceleme altına aldı. Bu kazaların hepsi Tesla cihazlarının otopilotlarını içeriyor. Tesla, yalnızca 2. seviye sürücü yardım sistemi sunuyor ve firma, sürücülerin hiçbir zaman ellerini direksiyondan çekmemesini öneriyor ancak yine de otopilot sorunları şirketin başına bela açmışa benziyor. NHTSA, ağustos ayında otopilotlar için genel bir soruşturma başlatmıştı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Tesla’nın “Kendi kendine sürüş” pazarlama taktiklerinin yanıltıcı ve sorumsuz olduğunu, ayrıca bu yüzden insanların 2. Seviye sürücü yardım sistemlerini yanlış kullanmasına sebep olduğunu belirtmiş durumda.  

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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