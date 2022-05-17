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    Samsung, elektrikli araba üretmeyi düşünmüyor

    Apple dahil birçok teknoloji firması, elektrikli araba işine girmeyi düşünüyor. Ancak yeni bilgiler, Samsung’un elektrikli araba üretmeyi düşünmediğini belirtiyor.
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    Samsung, elektrikli otomobil üretmeyecek
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    Elektrikli araba pazarı, her geçen büyümeye devam ediyor. Tesla gibi firmalar, endüstrinin başında olsa da bu pazar, her türlü teknoloji şirketinin dikkatini çekiyor. Dünya’nın en büyük teknoloji firmalarından olan Apple’ın bile yakın zamanda elektrikli araba sektörüne girmesi bekleniyor. Ancak görünüşe göre Samsung, elektrikli araba üretmeyi düşünmüyor.

    Samsung, elektrikli araba üreticilerine parça satmayı tercih ediyor

    Tesla, Hyundai, BMW ve Audi gibi firmalara otonom sürüş çipleri, kamera parçaları, batarya ve OLED ekran sağlayan Samsung, kendi elektrikli otomobillerini üretmeyi düşünmüyor. The Korea Times’ın haberine göre anonim iki üst düzey Samsung çalışanı, Samsung’un elektrikli otomobil üretmeyeceğini belirtti. Habere göre Samsung’un bu kararındaki en büyük sebep elektrikli otomobil işinin sürdürülebilir bir gelir getirmeyecek olması. Ayrıca Samsung, elektrikli arabalar için parça sattığı firmalar ile çatışmak istemiyor.

    Akıllı telefon pazarında gelir kaybı yaşayan Samsung, diğer firmalara elektronik parçalar satarak ciddi gelirler elde ediyor ve elektrikli otomobil pazarına girerek bu gelirleri azaltmak istemiyor. Görünüşe göre Samsung, elektrikli araba üretmek yerine elektrikli araba üreticilerine parça satmaya devam edecek.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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