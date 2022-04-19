ÖTV düzenlemesi sonrası indirime girmesi beklenen cep telefonları

- Cep Telefonu ÖTV Oranları
- ÖTV indirimi uygulanması beklenen cep telefonları
- ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %40'tan %25'e düşecek telefonlar
- ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %50'den %40'a düşecek telefonlar
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Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanan cep telefonları için yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte, vergi dilimlerinde bir dizi değişikliğe gidildi. Buna göre ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacak.
|-
|%25 ÖTV
|%40 ÖTV
|%50 ÖTV
|Eski (2019)
|0-640 TL
|640-1500 TL
|1500 TL üzeri
|Yeni (2022)
|0-1500 TL
|1500-3000 TL
|3000 TL üzeri
Yapılan düzenlemeyle birlikte uygun fiyatlı bazı cep telefonlarında %15'e varan ÖTV indirimi uygulanması bekleniyor. Peki hangi telefonlarda indirim bekleniyor? İşte indirime girmesi beklenen o cep telefonları:
ÖTV indirimi uygulanması beklenen cep telefonları
ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %40'tan %25'e düşecek telefonlar
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 8 Go
- General Mobile GM 9 GO
- General Mobile GM9 Plus
- TCL L7
- LG K9
- Casper Via P3
- Realme C11 2021
- Realme C3i
- Alcatel 1S 2020
- Alcatel 1S 2019
- Alcatel 3X
- Elephone PX Pro
- Elephone E10 Pro
- Elephone E10
- Meizu M10
- Meizu 6T
- Doogee X95
Bu telefonlar yeni ÖTV düzenlemesi sonrası %40'lık vergi diliminden %25'lik vergi dilimine gireceği için yakın zamanda fiyatlarda %15'e varan indirim uygulanabilir.
ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %50'den %40'a düşecek telefonlar
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy M22
- Samsung Galaxy A03S
- Samsung Galaxy A23
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy A21S
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy M31S
- Samsung Galaxy A02S
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy A21S
- Samsung Galaxy 03S
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy 30S
- Samsung Galaxy M11
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi 10
- Xiaomi Redmi 9T
- Xiaomi Redmi 9c
- Xiaomi Redmi 9
- Xiaomi Redmi Note 10
- Xiaomi Redmi 9A
- Xiaomi Mi A3
- Huawei P Smart 2021
- Huawei P40 Lite
- Huawei P40 Lite E
- Huawei Nova 8i
- Huawei P Smart S
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20 Lite
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei P Smart 2019
- Huawei Y7 2019
- Huawei Y5 2019
- Oppo Reno 5 Lite
- Oppo A74
- Oppo A15s
- Oppo A16
- Oppo A54
- Oppo A55
- Oppo A52
- Oppo Reno 4 Lite
- Oppo A12
- Oppo A9 2020
- Oppo A5s
- Oppo A31
- Oppo A5 2020
- Oppo RX17 Neo
- Poco M3 Pro
- Poco X3 NFC
- General Mobile GM 21 Plus
- General Mobile GM 21 Pro
- General Mobile GM 21
- General Mobile GM 22
- General Mobile GM 22 Pro
- General Mobile GM 22 Plus
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM9 Pro
- OnePlus Nord N10
- TCL 10 SE
- TCL 20 SE
- TCL 10 Plus
- TCL 20E
- TCL 20 SE
- TCL 10 Pro
- Vivo Y11S
- Vivo Y21S
- Vİvo Y20
- Vivo Y51
- Vivo Y15S
- Vivo Y33S
- Vivo Y21
- Vivo Y70
- Tecno Spark 7T
- Tecno Spark Go
- Tecno Pova
- Tecno Camon 16
- Tecno Spark 7 Pro
- Tecno Spark 6
- Tecno Camon 16 Premier
- Tecno Camon 18
- Tecno Spark 4 Lite
- LG K41S
- LG K61
- Honor 20 Lite
- Honor 8s
- Honor 8C
- Honor 9X
- Honor 7C
- Realme C11
- Realme C25S
- Realme C21
- Realme C21Y
- Realme C25
- Realme C2
- Realme 6i
- Realme C15
- Realme 7
- Realme C25Y
- Realme 5i
- Casper Via E4 Duos
- Casper Via E30
- Casper Via X20
- Casper Via G5
- Casper Via F20
- Casper Via S
- Casper Via A4
- Casper Via E3
- Casper Via A3
- Reeder P13 Blue Max 2021
- Reeder P13 Blue Max L 2021
- Reeder P13 Blue Max Pro 2021
- Reeder P13 Blue Max L 2022
- Reeder P13 Blue Max Lite
- Reeder P13 Blue Max Pro
- Reeder P13 Blue Max
- Reeder P13 Blue Max 2022
- Infinix Smart 5
- Infinix Hot 10T
- Infinix Note 7 Lite
- Infinix Hot 10 Play
- Omix X500
- Omix X300
Bu telefonlar yeni ÖTV düzenlemesi sonrası %50'lik vergi diliminden %40'lık vergi dilimine gireceği için yakın zamanda fiyatlarda %10'a varan indirim uygulanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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