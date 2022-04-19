ÖTV düzenlemesi sonrası indirime girmesi beklenen cep telefonları

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Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayınlanan cep telefonları için yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte, vergi dilimlerinde bir dizi değişikliğe gidildi. Buna göre ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacak.

Cep Telefonu ÖTV Oranları - %25 ÖTV %40 ÖTV %50 ÖTV Eski (2019) 0-640 TL 640-1500 TL 1500 TL üzeri Yeni (2022) 0-1500 TL 1500-3000 TL 3000 TL üzeri

Yapılan düzenlemeyle birlikte uygun fiyatlı bazı cep telefonlarında %15'e varan ÖTV indirimi uygulanması bekleniyor. Peki hangi telefonlarda indirim bekleniyor? İşte indirime girmesi beklenen o cep telefonları:

ÖTV indirimi uygulanması beklenen cep telefonları

ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %40'tan %25'e düşecek telefonlar

General Mobile GM 8

General Mobile GM 8 Go

General Mobile GM 9 GO

General Mobile GM9 Plus

TCL L7

LG K9

Casper Via P3

Realme C11 2021

Realme C3i

Alcatel 1S 2020

Alcatel 1S 2019

Alcatel 3X

Elephone PX Pro

Elephone E10 Pro

Elephone E10

Meizu M10

Meizu 6T

Doogee X95

Bu telefonlar yeni ÖTV düzenlemesi sonrası %40'lık vergi diliminden %25'lik vergi dilimine gireceği için yakın zamanda fiyatlarda %15'e varan indirim uygulanabilir.

ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV dilimi %50'den %40'a düşecek telefonlar

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy A03S

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A21S

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy M31S

Samsung Galaxy A02S

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A21S

Samsung Galaxy 03S

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy 30S

Samsung Galaxy M11

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9c

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Mi A3

Huawei P Smart 2021

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite E

Huawei Nova 8i

Huawei P Smart S

Huawei P30 Lite

Huawei P20 Lite

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei P Smart 2019

Huawei Y7 2019

Huawei Y5 2019

Oppo Reno 5 Lite

Oppo A74

Oppo A15s

Oppo A16

Oppo A54

Oppo A55

Oppo A52

Oppo Reno 4 Lite

Oppo A12

Oppo A9 2020

Oppo A5s

Oppo A31

Oppo A5 2020

Oppo RX17 Neo

Poco M3 Pro

Poco X3 NFC

General Mobile GM 21 Plus

General Mobile GM 21 Pro

General Mobile GM 21

General Mobile GM 22

General Mobile GM 22 Pro

General Mobile GM 22 Plus

General Mobile GM 20 Pro

General Mobile GM 20

General Mobile GM9 Pro

OnePlus Nord N10

TCL 10 SE

TCL 20 SE

TCL 10 Plus

TCL 20E

TCL 20 SE

TCL 10 Pro

Vivo Y11S

Vivo Y21S

Vİvo Y20

Vivo Y51

Vivo Y15S

Vivo Y33S

Vivo Y21

Vivo Y70

Tecno Spark 7T

Tecno Spark Go

Tecno Pova

Tecno Camon 16

Tecno Spark 7 Pro

Tecno Spark 6

Tecno Camon 16 Premier

Tecno Camon 18

Tecno Spark 4 Lite

LG K41S

LG K61

Honor 20 Lite

Honor 8s

Honor 8C

Honor 9X

Honor 7C

Realme C11

Realme C25S

Realme C21

Realme C21Y

Realme C25

Realme C2

Realme 6i

Realme C15

Realme 7

Realme C25Y

Realme 5i

Casper Via E4 Duos

Casper Via E30

Casper Via X20

Casper Via G5

Casper Via F20

Casper Via S

Casper Via A4

Casper Via E3

Casper Via A3

Reeder P13 Blue Max 2021

Reeder P13 Blue Max L 2021

Reeder P13 Blue Max Pro 2021

Reeder P13 Blue Max L 2022

Reeder P13 Blue Max Lite

Reeder P13 Blue Max Pro

Reeder P13 Blue Max

Reeder P13 Blue Max 2022

Infinix Smart 5

Infinix Hot 10T

Infinix Note 7 Lite

Infinix Hot 10 Play

Omix X500

Omix X300

Bu telefonlar yeni ÖTV düzenlemesi sonrası %50'lik vergi diliminden %40'lık vergi dilimine gireceği için yakın zamanda fiyatlarda %10'a varan indirim uygulanabilir.

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ÖTV düzenlemesi sonrası indirime girmesi beklenen cep telefonları