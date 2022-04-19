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    Anlık Bildirim

    Cep telefonları için yeni ÖTV düzenlemesi yayınlandı: Bazı telefonlara indirim geliyor

    Cep telefonlarındaki ÖTV matrahı artırıldı. Böylece bazı telefonlar daha düşük oranlı ÖTV dilimine girdi. 2022 yeni ÖTV oranları haberimizde.                              
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    Cep telefonları için yeni ÖTV oranları 2022
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    Cep telefonları için yeni ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV matrahı artırıldı. Böylece düşük fiyatlı telefonlar alt ÖTV dilimine girerken yüksek fiyatlı telefonlar için değişiklik olmadı.

    Telefonların ÖTV’siz fiyatına göre yüzde 25, yüzde 40 veya yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre ÖTV’siz fiyatı 640 TL’nin ve altındaki telefonlardan yüzde 25, 640 TL- 1500 TL arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 TL’nin üzerindeki telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyordu.

    Yeni ÖTV oranları ne kadar?

    Yeni düzenlemeye göre ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacak.

    Hangi telefonlara ÖTV indirimi gelecek?

    Kültür Bakanlığı payı ve TRT bandrol ücreti dahil, ÖTV ve KDV hariç fiyatı 640 TL ile 1501 TL arasındaki telefonların ÖTV oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e düşecek. 1500 TL ile 3001 TL arasındaki telefonların ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düşecek. 3001 TL ve üzerindeki telefonlarda ise değişiklik olmayacak ve yüzde 50 olarak uygulanmaya devam edilecek.

    Örneğin tüm vergiler dahil 2750 TL'lik telefonun fiyatı 2450 TL'ye düşecek. Vergiler dahil 5900 TL'lik telefonun fiyatı ise yaklaşık 5500 TL'ye inecek.

    Cep telefonu ÖTV oranı 2022

    • Özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar: %25
    • Özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar: %40
    • Özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı 3.000 TL’yi aşanlar: %50
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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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