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    Anlık Bildirim

    ÖTV matrah düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında ne kadar indirim olacak?

    Otomobiller için beklenen ÖTV matrah güncellemesi yürürlüğe girdi. Peki otomobil fiyatları ucuzlayacak mı? Sıfır otomobillere ne kadar indirim gelecek?          
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    ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil fiyatlarını ne kadar düşürecek? Tam Boyutta Gör
    1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği açıklanan ÖTV matrah düzenlemesi, sektör temsilcilerinin yoğun talebi üzerine öne çekilerek 24 Kasım'da uygulamaya alındı. Düzenleme sonrası matrah limitlerinde yüzde 40 ila yüzde 75 arasında artış oldu. Peki ÖTV düzenlemesi sonrası, otomobil fiyatları ne kadar olacak? Sıfır otomobil fiyatlarında ne kadar indirim olacak?

    Bu değişikliğin otomobil fiyatlarına yansıması ise bu kadar yüksek oranda olmayacak. Kabaca bir hesapla, yapılan düzenlemeden fiyatı 600 bin TL'nin üzerinde olan otomobiller etkilenmiyor. Daha çok bu fiyat bandının altında olan ekonomik modellerde indirim göreceğiz.

    Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?

    ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil fiyatlarını ne kadar düşürecek?
    Yapılan indirim, otomobillerin fiyatına göre en fazla yüzde 17 civarında olacak. Örneğin; matrahı 220 bin TL olan bir otomobilin vergi dilimi yüzde 80'den 50'ye düştüğü için satış fiyatı 467 bin TL'den 390 bin TL (-%17) civarına düşecek. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki Kasım ayında gelen çifte zamlar bu indirimin çoğunu sildi süpürdü.

    Otomobil fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor

    Bu noktada, Türkiye'nin en çok satılan otomobili Fiat Egea'nın 402.900 TL'lik başlangıç fiyatının yüzde 11 indirimle 355.500 TL seviyesine gerilemesi gerekiyor. En ucuz Renault Clio'nun fiyatı ise yüzde 17 civarında indirimle 448 bin TL seviyesinden 373 bin TL'ye kadar düşecek.

    Uzmanlar, matrah güncellemesinin etkili olabilmesi için yüzde 100'ün üzerinde artırım yapılması gerektiğini belirtmişti. Beklenen oranda artış yapılmadığı için indirim yine çok sınırlı kaldı. Yapılan değişikliğin ne derece etkili olduğunu anlamak için EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan tabloya göz atabilirsiniz:

    ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil fiyatlarını ne kadar düşürecek? Tam Boyutta Gör

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    otomobil, İndirim ve
    5 etiket daha fiyat ÖTV matrah düzenlemesi Teknoloji Haberleri Yaşam
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