ÖTV matrah düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında ne kadar indirim olacak?

Bu değişikliğin otomobil fiyatlarına yansıması ise bu kadar yüksek oranda olmayacak. Kabaca bir hesapla, yapılan düzenlemeden fiyatı 600 bin TL'nin üzerinde olan otomobiller etkilenmiyor. Daha çok bu fiyat bandının altında olan ekonomik modellerde indirim göreceğiz.
Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor
Bu noktada, Türkiye'nin en çok satılan otomobili Fiat Egea'nın 402.900 TL'lik başlangıç fiyatının yüzde 11 indirimle 355.500 TL seviyesine gerilemesi gerekiyor. En ucuz Renault Clio'nun fiyatı ise yüzde 17 civarında indirimle 448 bin TL seviyesinden 373 bin TL'ye kadar düşecek.
Uzmanlar, matrah güncellemesinin etkili olabilmesi için yüzde 100'ün üzerinde artırım yapılması gerektiğini belirtmişti. Beklenen oranda artış yapılmadığı için indirim yine çok sınırlı kaldı. Yapılan değişikliğin ne derece etkili olduğunu anlamak için EBS Danışmanlık tarafından hazırlanan tabloya göz atabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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