ÖTV muafiyetli araç alımında yeni limit ne kadar olacak?

Tam Boyutta Gör Engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alımında hangi modellerin alınabileceğini belirleyen üst limit, bir sonraki yıl için belirlenen "yeniden değerleme oranı" kadar artış gösteriyor. Örneğin; 2022 yılında 450.500 TL olarak uygulanan üst limit 2023 yılında yüzde 122 civarında artışla 1.004.200 TL'ye çıkarılmıştı.

Yeniden değerleme oranı kadar artış olacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2024 yılına yönelik yeniden değerleme oranı da yüzde 58.46 olarak belirlenmiş oldu. Bu oran yukarıda da belirttiğimiz gibi ÖTV'siz araç alımında üst limitin ne kadar artacağını da belirliyor. Bu kapsamda, 2024'ün başından itibaren 1.004.200 TL'lik limitin 1.591.255 TL'ye kadar yükseleceğini söylemek mümküm.

Bu değişiklik, önümüzdeki yıl ÖTV'siz araç alımında üst limitin yaklaşık 600 bin TL artacağı anlamına geliyor. Elbette Türkiye otomotiv pazarında da fiyatlar aynı şekilde sürekli bir artış içerisinde. 2023'ün Ocak ayında 1.004.200 TL'lik mevcut limite uyan birçok model varken aradan geçen 10 aylık süreçte pek çok otomobilin fiyatı limitin üzerine çıktı.

Yeni şartlar getirildi

ÖTV muafiyetli araç alımının yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen ve fiyatı belirlenen limit kapsamında olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 45’in üzerindeki kişiler ise belirtilen şartlara uygun olmaları halinde yüzde 26,3 oranında ÖTV indiriminden faydalanıyor.

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Ayrıca, 2022'nin sonunda ÖTV muafiyetli araç alımında şartlar değiştirilmiş ve zorlaştırılmıştı. Buna göre, satın alınan aracı daha önceleri 1,2 ve 3. derece yakın akrabalar kullanabilirken artık sadece 1. derece akrabalar kullanabiliyor. Bu konuyla ilgili detayları da buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

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ÖTV muafiyetli araç alımında yeni limit ne kadar olacak?