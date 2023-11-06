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    ÖTV muafiyetli araç alımında yeni limit ne kadar olacak?

    ÖTV'siz araç alımında üst limit, 1 Ocak 2024 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar artacak. Peki 2024 yılı için yeniden değerleme oranı ne kadar açıklandı? ÖTV muafiyetinde üst limit ne olacak?
    ÖTV muafiyetli araç alımında yeni limit ne kadar olacak? Tam Boyutta Gör
    Engelli vatandaşlar için ÖTV'siz araç alımında hangi modellerin alınabileceğini belirleyen üst limit, bir sonraki yıl için belirlenen "yeniden değerleme oranı" kadar artış gösteriyor. Örneğin; 2022 yılında 450.500 TL olarak uygulanan üst limit 2023 yılında yüzde 122 civarında artışla 1.004.200 TL'ye çıkarılmıştı.

    Yeniden değerleme oranı kadar artış olacak

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2024 yılına yönelik yeniden değerleme oranı da yüzde 58.46 olarak belirlenmiş oldu. Bu oran yukarıda da belirttiğimiz gibi ÖTV'siz araç alımında üst limitin ne kadar artacağını da belirliyor. Bu kapsamda, 2024'ün başından itibaren 1.004.200 TL'lik limitin 1.591.255 TL'ye kadar yükseleceğini söylemek mümküm.

    Bu değişiklik, önümüzdeki yıl ÖTV'siz araç alımında üst limitin yaklaşık 600 bin TL artacağı anlamına geliyor. Elbette Türkiye otomotiv pazarında da fiyatlar aynı şekilde sürekli bir artış içerisinde. 2023'ün Ocak ayında 1.004.200 TL'lik mevcut limite uyan birçok model varken aradan geçen 10 aylık süreçte pek çok otomobilin fiyatı limitin üzerine çıktı.

    Yeni şartlar getirildi

    ÖTV muafiyetli araç alımının yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen ve fiyatı belirlenen limit kapsamında olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 45’in üzerindeki kişiler ise belirtilen şartlara uygun olmaları halinde yüzde 26,3 oranında ÖTV indiriminden faydalanıyor.

    Ayrıca, 2022'nin sonunda ÖTV muafiyetli araç alımında şartlar değiştirilmiş ve zorlaştırılmıştı. Buna göre, satın alınan aracı daha önceleri 1,2 ve 3. derece yakın akrabalar kullanabilirken artık sadece 1. derece akrabalar kullanabiliyor. Bu konuyla ilgili detayları da buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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