ÖTV muafiyetli araç alımında yeni limit ne kadar olacak?

Yeniden değerleme oranı kadar artış olacak
Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2024 yılına yönelik yeniden değerleme oranı da yüzde 58.46 olarak belirlenmiş oldu. Bu oran yukarıda da belirttiğimiz gibi ÖTV'siz araç alımında üst limitin ne kadar artacağını da belirliyor. Bu kapsamda, 2024'ün başından itibaren 1.004.200 TL'lik limitin 1.591.255 TL'ye kadar yükseleceğini söylemek mümküm.
Bu değişiklik, önümüzdeki yıl ÖTV'siz araç alımında üst limitin yaklaşık 600 bin TL artacağı anlamına geliyor. Elbette Türkiye otomotiv pazarında da fiyatlar aynı şekilde sürekli bir artış içerisinde. 2023'ün Ocak ayında 1.004.200 TL'lik mevcut limite uyan birçok model varken aradan geçen 10 aylık süreçte pek çok otomobilin fiyatı limitin üzerine çıktı.
Yeni şartlar getirildi
ÖTV muafiyetli araç alımının yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen ve fiyatı belirlenen limit kapsamında olan sıfır otomobilleri ÖTV'siz olarak satın alabiliyor. Engel oranı yüzde 45’in üzerindeki kişiler ise belirtilen şartlara uygun olmaları halinde yüzde 26,3 oranında ÖTV indiriminden faydalanıyor.
Ayrıca, 2022'nin sonunda ÖTV muafiyetli araç alımında şartlar değiştirilmiş ve zorlaştırılmıştı. Buna göre, satın alınan aracı daha önceleri 1,2 ve 3. derece yakın akrabalar kullanabilirken artık sadece 1. derece akrabalar kullanabiliyor. Bu konuyla ilgili detayları da buradaki linkten inceleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.