Yeni batarya canavarı Oukitel WP19 tanıtıldı: 94 gün bekleme süresi sunacak

Akıllı telefonların her yıl daha da güçlenmesi ile birlikte Çin’li markalardan şaşırtıcı telefonlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Oukitel, pil performansı ve dayanıklılığa odaklanan yeni akıllı telefonu WP19’u tanıttı.
Neler sunacak?
Aukitel’in iddialarına göre devasa diyebileceğimiz 21.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek yeni telefon, 122 saate kadar konuşma, 123 saate kadar müzik dinleme, 36 saate kadar video oynatma ve 94 gün bekleme süresi sunacak. Bununla birlikte MediaTek Helio G96 yonga setinden güç alan ve 6.78 inçlik Full HD+ 90Hz bir ekrana sahip olan Aukitel WP19, 27W hızlı şarj desteği ile 0’dan 100’e 4 saatte sarj olacak.
WP19'un ayrıca IP68, IP69 ve MIL STD810G suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına dikkat çeken ve zorlu dış mekân koşulları için tasarlandığını söyleyen Oukitel, telefonun ağırlığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ön tarafında 16MP boyutlarında bir öz çekim kamerası, arka tarafında ise 64MP birincil, 2MP makro ve 20MP gece görüşü sensörleri bulunan Oukitel WP19'un 694 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.