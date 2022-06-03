Yeni batarya canavarı Oukitel WP19 tanıtıldı: 94 gün bekleme süresi sunacak

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Akıllı telefonların her yıl daha da güçlenmesi ile birlikte Çin’li markalardan şaşırtıcı telefonlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Oukitel, pil performansı ve dayanıklılığa odaklanan yeni akıllı telefonu WP19’u tanıttı.

Neler sunacak?

Aukitel’in iddialarına göre devasa diyebileceğimiz 21.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek yeni telefon, 122 saate kadar konuşma, 123 saate kadar müzik dinleme, 36 saate kadar video oynatma ve 94 gün bekleme süresi sunacak. Bununla birlikte MediaTek Helio G96 yonga setinden güç alan ve 6.78 inçlik Full HD+ 90Hz bir ekrana sahip olan Aukitel WP19, 27W hızlı şarj desteği ile 0’dan 100’e 4 saatte sarj olacak.

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WP19'un ayrıca IP68, IP69 ve MIL STD810G suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarına dikkat çeken ve zorlu dış mekân koşulları için tasarlandığını söyleyen Oukitel, telefonun ağırlığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ön tarafında 16MP boyutlarında bir öz çekim kamerası, arka tarafında ise 64MP birincil, 2MP makro ve 20MP gece görüşü sensörleri bulunan Oukitel WP19'un 694 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.

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Pil canavarı Oukitel WP19 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri