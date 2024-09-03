Playstation yapımı Concord’un satışları durduruldu: Oyunun fişi çekiliyor

Concord'un sunucuları 6 Eylül'de kapatılacak
Overwatch’un başarısının ardından geliştirilmeye başlanan Concord, geçtiğimiz aylarda oyuncuların dikkatini çekse de yapım, çıkışı ile oyuncuları ve Sony’i hayal kırıklığına uğrattı. Playstation’ın canlı servis stratejisi kapsamında geliştirilen Concord, PS5 ve PC platformlarında satışa sunulmasına rağmen yeterli satış sayılarına ulaşamadı. Oyunun çıkışından yalnızca 2 hafta geçmesine rağmen Sony, yapımın fişini çekme kararı aldı.
Concord’un yönetmeni olan Ryan Ellis, Playstation.Blog sitesi üzerinde yapımın fişinin çekildiğini duyurdu. Bu karara göre oyunun sunucuları 6 Eylül tarihinde kapatılacak. Satışları bugün itibariyle durdurulan yapımı satın alan PC ve PS5 kullanıcıları, ödedikleri ücretin iadesini alacak. Concord’un geliştiricisi olan Firewalk Studios’un geleceği henüz bilinmiyor ancak Sony, stüdyoyu önümüzdeki aylarda kapatabilir.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.