Playstation yapımı Concord’un satışları durduruldu: Oyunun fişi çekiliyor

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Tam Boyutta Gör Firewalk Studios tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Concord, temmuz ayında düzenlenen beta testinin ardından 23 Ağustos’ta PS5 ve PC oyuncuları ile buluşmuştu. Satış sayıları ve aktif oyuncu sayısı oldukça düşük olan yapım, önümüzdeki günlerde oyunculara veda edecek.

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Concord'un sunucuları 6 Eylül'de kapatılacak

Overwatch’un başarısının ardından geliştirilmeye başlanan Concord, geçtiğimiz aylarda oyuncuların dikkatini çekse de yapım, çıkışı ile oyuncuları ve Sony’i hayal kırıklığına uğrattı. Playstation’ın canlı servis stratejisi kapsamında geliştirilen Concord, PS5 ve PC platformlarında satışa sunulmasına rağmen yeterli satış sayılarına ulaşamadı. Oyunun çıkışından yalnızca 2 hafta geçmesine rağmen Sony, yapımın fişini çekme kararı aldı.

Concord’un yönetmeni olan Ryan Ellis, Playstation.Blog sitesi üzerinde yapımın fişinin çekildiğini duyurdu. Bu karara göre oyunun sunucuları 6 Eylül tarihinde kapatılacak. Satışları bugün itibariyle durdurulan yapımı satın alan PC ve PS5 kullanıcıları, ödedikleri ücretin iadesini alacak. Concord’un geliştiricisi olan Firewalk Studios’un geleceği henüz bilinmiyor ancak Sony, stüdyoyu önümüzdeki aylarda kapatabilir.



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