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    Anlık Bildirim

    Playstation yapımı Concord’un satışları durduruldu: Oyunun fişi çekiliyor

    Overwatch’un çıkışının ardından geliştirilmeye başlanan Concord, geçtiğimiz haftalarda PC ve PS5 oyuncuları ile buluşmuştu. Satış sayılarından memnun olmayan Sony, yapımın fişini çekme kararı aldı.
    Concord - Oynanış Görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Firewalk Studios tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Concord, temmuz ayında düzenlenen beta testinin ardından 23 Ağustos’ta PS5 ve PC oyuncuları ile buluşmuştu. Satış sayıları ve aktif oyuncu sayısı oldukça düşük olan yapım, önümüzdeki günlerde oyunculara veda edecek.

    Concord'un sunucuları 6 Eylül'de kapatılacak

    Overwatch’un başarısının ardından geliştirilmeye başlanan Concord, geçtiğimiz aylarda oyuncuların dikkatini çekse de yapım, çıkışı ile oyuncuları ve Sony’i hayal kırıklığına uğrattı. Playstation’ın canlı servis stratejisi kapsamında geliştirilen Concord, PS5 ve PC platformlarında satışa sunulmasına rağmen yeterli satış sayılarına ulaşamadı. Oyunun çıkışından yalnızca 2 hafta geçmesine rağmen Sony, yapımın fişini çekme kararı aldı.

    Concord’un yönetmeni olan Ryan Ellis, Playstation.Blog sitesi üzerinde yapımın fişinin çekildiğini duyurdu. Bu karara göre oyunun sunucuları 6 Eylül tarihinde kapatılacak. Satışları bugün itibariyle durdurulan yapımı satın alan PC ve PS5 kullanıcıları, ödedikleri ücretin iadesini alacak.  Concord’un geliştiricisi olan Firewalk Studios’un geleceği henüz bilinmiyor ancak Sony, stüdyoyu önümüzdeki aylarda kapatabilir.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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