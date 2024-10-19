Spider-Man 2’nin PC sürümü duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

Marvel’s Spider-Man 2, 30 Ocak 2025’te PC platformu için çıkacak
Spider-Man 2’nin PC versiyonu, Insomniac Games ve Nixxes Software ortaklığında geliştiriliyor. Başarılı PC portları ile bilinen Playstation, bu yapımın da PC platformu için optimize edilmesini sağlayacaktır. Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa sunulacak yapımın çıkış tarihi 30 Ocak 2025 olarak belirtilmiş. Spider-Man 2’nin PC platformuna gelmesi ile PC oyuncuları, serinin hikayesini tamamlayabilecek.
Spider Man 2, PC platformunda Standart Sürüm ve Dijital Deluxe Sürüm olarak satışa sunulacak. Deluxe sürüm, Miles ve Peter için ekstra kostümler ve yetenek puanları sunacak. PC platformuna özel yenilikler sunması planlanan yapım henüz Steam ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılmadı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)