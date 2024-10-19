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    Anlık Bildirim

    Spider-Man 2’nin PC sürümü duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından olan Spider-Man 2, PC oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. Playstation ve Insomniac, oyunun PC versiyonunu geçtiğimiz saatlerde duyurdu.
    Marvel's Spider-Man 2 PC sürümü Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda The Last of Us, Spider-Man, God of War, Days Gone ve Uncharted gibi ünlü yapımları PC platformuna taşıyan Playstation, bu stratejiye devam edecek. New York Comic Con etkinliğinde firma, geçtiğimiz yılın başarılı yapımı Marvel’s Spider-Man 2’nin PC platformuna geleceğini resmen doğruladı.

    Marvel’s Spider-Man 2, 30 Ocak 2025’te PC platformu için çıkacak

    Spider-Man 2’nin PC versiyonu, Insomniac Games ve Nixxes Software ortaklığında geliştiriliyor. Başarılı PC portları ile bilinen Playstation, bu yapımın da PC platformu için optimize edilmesini sağlayacaktır. Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa sunulacak yapımın çıkış tarihi 30 Ocak 2025 olarak belirtilmiş. Spider-Man 2’nin PC platformuna gelmesi ile PC oyuncuları, serinin hikayesini tamamlayabilecek.

    Spider Man 2, PC platformunda Standart Sürüm ve Dijital Deluxe Sürüm olarak satışa sunulacak. Deluxe sürüm, Miles ve Peter için ekstra kostümler ve yetenek puanları sunacak. PC platformuna özel yenilikler sunması planlanan yapım henüz Steam ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılmadı.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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