Spider-Man 2’nin PC sürümü duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda The Last of Us, Spider-Man, God of War, Days Gone ve Uncharted gibi ünlü yapımları PC platformuna taşıyan Playstation, bu stratejiye devam edecek. New York Comic Con etkinliğinde firma, geçtiğimiz yılın başarılı yapımı Marvel’s Spider-Man 2’nin PC platformuna geleceğini resmen doğruladı.

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Marvel’s Spider-Man 2, 30 Ocak 2025’te PC platformu için çıkacak

Spider-Man 2’nin PC versiyonu, Insomniac Games ve Nixxes Software ortaklığında geliştiriliyor. Başarılı PC portları ile bilinen Playstation, bu yapımın da PC platformu için optimize edilmesini sağlayacaktır. Steam ve Epic Games Mağazası’nda satışa sunulacak yapımın çıkış tarihi 30 Ocak 2025 olarak belirtilmiş. Spider-Man 2’nin PC platformuna gelmesi ile PC oyuncuları, serinin hikayesini tamamlayabilecek.

Spider Man 2, PC platformunda Standart Sürüm ve Dijital Deluxe Sürüm olarak satışa sunulacak. Deluxe sürüm, Miles ve Peter için ekstra kostümler ve yetenek puanları sunacak. PC platformuna özel yenilikler sunması planlanan yapım henüz Steam ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılmadı.



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Spider Man 2 PC oyuncularıyla buluşuyor