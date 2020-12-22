Overwatch'u, 4 Ocak'a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard'ın yaptığı 2016 yılında yayınlanan son dönemin popüler çok oyunculu oyunlarından Overwatch, kısıtlı bir süreliğine ücretsiz oldu.

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Overwatch, bugünden itibaren 4 Ocak 2021'e kadar ücretiz bir şekilde oynanabiliyor. Ne yazık ki 4 Ocak'ta tekrardan ücretli olacak. Ancak 4 Ocak'a kadar oyunu satın almak isterseniz %50'lik bir indirim de tüm platformlarda bulunuyor.

Oyunun ücretsiz versiyonunda oyundaki tüm karakterler açık olacak. Aynı zamanda aralarında Hızlı Oyun, Özel Oyun ve Arcade'in de bulunduğu oyun modlarında 28 farklı haritayı keşfederek Overwatch'ın sunduğu her şeyi deneyimleyebileceksiniz. Oyunu ücretsiz olarak 4 Ocak'a kadar oynayabileceğiniz platformlar PC, Xbox ve Playstation.

Ücretsiz denemede oyuncular ayrıca seviye atlayabilecek, ganimet kutuları kazanabilecek, kahramanları için çeşitli kişiselleştirme seçenekleri açabilecek ve oyunu aynı Blizzard ya da konsol hesabıyla almaları halinde deneme sırasında kaydettikleri tüm ilerlemeyi koruyabilecek.

PC üzerinde ücretsiz sürüme buradan ulaşabilirsiniz.

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