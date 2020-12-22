PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar

Yurt dışındaki tatil dönemine birkaç gün kaldı ve platformlar teker teker indirimlerini başlattı. Şimdi de PlayStation tarafından son indirimler geldi.
Ayrıca Bkz. "Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar"
Bugün başlayan indirimler 9 Ocak tarihine kadar geçerli ancak bazılarının son tarihi biraz daha uzun. Kontrol etmeyi unutmayın. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı indirimleri de aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan İndirimler
- Assassin’s Creed Valhalla - 329,00 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War - 449,26 TL
- Doom Eternal Standard Edition - 154,77 TL
- FIFA 21 - 251,95 TL
- Final Fantasy VII Remake - 249,50 TL
- Godfall - 426,75 TL
- Ghost of Tsushima - 354,29 TL
- Marvel’s Avengers - 339,50 TL
- Mortal Kombat 11 - 279,30 TL
- NBA 2K21 - 209,58 TL
- Red Dead Redemption 2 - 234,50 TL
- Resident Evil 3 - 85,47 TL
- Star Wars: Squadrons - 172,98 TL
- The Last of Us Part II - 284,43 TL
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 - 209,25 TL
- Watch Dogs: Legion - 282,00 TL
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Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı
AREryilmaz9 saat önce
Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?
Sanal Dilenci10 saat önce
bu haber biraz eski değil mi?
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