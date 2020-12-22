PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör

Yurt dışındaki tatil dönemine birkaç gün kaldı ve platformlar teker teker indirimlerini başlattı. Şimdi de PlayStation tarafından son indirimler geldi.

Ayrıca Bkz. "Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar"

Bugün başlayan indirimler 9 Ocak tarihine kadar geçerli ancak bazılarının son tarihi biraz daha uzun. Kontrol etmeyi unutmayın. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı indirimleri de aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.