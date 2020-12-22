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    PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar

    Epic Games, Steam ve Xbox'ın ardından PlayStation'ın indirimleri başladı. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı ve öne çıkan bazı indirimler haberimizde bulabilirsiniz.
    21 sa.
    5,7b
    6
    28
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation oyunlarında
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    Yurt dışındaki tatil dönemine birkaç gün kaldı ve platformlar teker teker indirimlerini başlattı. Şimdi de PlayStation tarafından son indirimler geldi. 

    Ayrıca Bkz. "Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar"

    Bugün başlayan indirimler 9 Ocak tarihine kadar geçerli ancak bazılarının son tarihi biraz daha uzun. Kontrol etmeyi unutmayın. Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan bazı indirimleri de aşağıda bulabilirsiniz. 

    Öne Çıkan İndirimler



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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Coimbra 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bölgesel fiyatlandırma gelmeli yoksa hakkaten Playstation da oyun oynamak hayal olacak
    Yanıtla +10
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    clarq26 (Emre Bayram) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayın ilk haftası pc oyunları zamlandı
    Ayın ikinci haftası Pc oyunlarında beklenen zam
    Ayın son haftası bir al 2 öde kampanyası
    Yanıtla +7
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    vevotr (Gerçek Asker) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirim ama ne indirim
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dijital oyunlar nerdese cd oyun fiyatı .cd oyunu bitirip satıyoruz bir kısmını kurtarıyoruz .bu cd uretilirken ,dagıtımı yapılırken vergi masraf kar oranı son satıcıyla birlikte hadi orası mantıklı makul diyelim dijital oyunun ne masrafı var oyun yapımı haric az bir vergi de oduyor alan fiyatları yuksek kısaca dijital oyunun
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    antique (el turko ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunların indirime girmiş hali bile el yakıyor.. o değil de yabancılar yaşıyor bu hayatı..
    bizler de onların hayatının arkaplanında figüran gibi kadrajı dolduruyoruz sadece
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    Since1903 (İlker D.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 yıllık plus üyeliği için 179 tl diyor , tıklıyorum ama sepette 240 tl görünüyor. Bu durumu yaşayan var mı ?
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    Teknolojist_44 (**** ****) 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konsol aldıran oyunlardan, konsol sattıracak fiyatlara. Şaka gibi gerçekten 64₺ exc oyunları alırken DLC alınmayacak yakında
    Yanıtla +4
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    addidas_85 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da iyice Trendyol a bağladılar
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    bilgin_yener (bilgin yener) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 65 tl'den 30 tl'ye düşmüştü bakınırken gördüm
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 19 sa. ( Mesaj Silindi ) bilgin_yener
    gtamı kaldı
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ti7800 (Eddie Morra) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    The Last of Us Part II - 284,43 TL

    Bir kaç saat oynayıp bitecek oyun için bu kadar para vermek isteyen var mı acaba?
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    Eléctronics (. ) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Zevkler ve renkler durumu... Ben ilk oyunu çok beğenmiştim, 2.si çıkar çıkmaz aldım. 25 saatlik oynama süresi var ben günde 2 saat falan oynayarak bitirdim ve inanılmaz keyif aldım, pahalı bir keyifti kabul ediyorum ama buna değer bence.
    Yanıtla +1
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Bence düşmemesi lazımdı. Oyunun hakkı 499 TL.
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    moustapha129 (mustafa ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    ilk oyunun yanında bunun hikayesi çöptü. ön siparişle alan biri olarak ön sipariş verdiğime çok pişman oldum
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    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 Ay önce standart pre order valhala fiyatına şimdi gold edition satıyolar. valla ps ile işim bitti benim yaptıkları büyük p.stluk . legion desen yarı yarıya inmiş. zaten hele cp2077 den sonra 1 lira daha harcamam ps platforuma o derece tilt oldum
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    b0Ni (Barış ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Vincent54
    indirim yapsalar suç yapmasalar suç kafaya bak
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    UzunEsmer (bulut bulut) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ea üyeliği indirime girmemiş hay böyle işin
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    Coimbra 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bölgesel fiyatlandırma gelmeli yoksa hakkaten Playstation da oyun oynamak hayal olacak
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    5697 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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    6 etiket daha yeni yıl indirimleri başladı fiyatlar eski fiyatlar PlayStation 5 Yazılım
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