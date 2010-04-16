OviStore üzerinden günde 1.6 milyondan fazla uygulama indiriliyor

Apple'ın iPhone OS 4.0 tanıtımı esnasında 2008 yılından bu yana AppStore üzerinden yaklaşık 4 milyar tane uygulamanın indirildiğini açıklamasının ardından Nokia firması da sessizliğini bozdu.

Daha önce Ovi Store'dan günde 1.5 milyon tane uygulamanın indirildiği ve şu anda bu sayının artarak günde 1.6 milyon barajını aştığı söyleniyor. 100'ün üzerinde Nokia modeli tarafından desteklenen Ovi Store, 30 farklı dilde, 80'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Bunlara ek olarak 19 ülkedeki 66 GSM operatörü mobil faturalandırma sistemini uygulamakta. Yani Ovi Store üzerinden satın aldığınız uygulamalar kredi kartınıza değil cep telefonu faturanıza yansıyor.

Bakalım Ovi Store ilerleyen günlerde 2 milyonluk indirme barajına ulaşabilecek mi?

http://www.mobileperry.com/2010/04/ovi-store-stats-as-of-12-april-2010.html