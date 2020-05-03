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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı

    Bilişim teknolojileri alanındaki becerileri geliştirmek amacıyla tasarlanan uluslararası akredite yazılım geliştirme programları MEB tarafından lise öğrencilerinin erişimine açıldı.
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    Zamazingo
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı
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    İçinde olduğumuz günlerde yeni tip koronavirüs önlemleri dolayısıyla halkın büyük bir kesimi sokağa çıkamıyor ve milyonlarca insan gündelik yaşamlarını evleri içerisinden devam ettiriyor. Vatandaşların evlerinde de verimli vakit geçirebilmeye, kendilerini geliştirebilmeye devam etmelerini sağlamak adına öğrenciler ve çeşitli sektörlerde çalışan vatandaşlar için pek çok kurum bedava online eğitim programları yayınlıyor. Özellikle yazılım, bilişim alanlarında kendini geliştirmek isteyen gençler ve yetişkinler pek çok dijital eğitimden yararlanma şansına sahipler.

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    Bunlardan bir tanesini daha lise öğrencileri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, MEB ile Google ve Cisco iş birliğinde, öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik geliştirdikleri online bilişim eğitimlerini lise kademesindeki öğrencilere de açtıklarını açıkladı.

    "Öğrencilerimiz için başlatılan bu eğitimlere, Android mobil uygulama geliştirmek için gerekli teorik bilgiler ile programlama dillerini öğrenecekleri ve bol bol pratik yaparak eğlenceli ve öğretici uygulamalar yazacakları üç yeni eğitim daha eklendi." bilgisini veren Selçuk, şunları kaydetti: "Google iş birliğinde 'Flutter ile Yazılım Geliştirme' ve 'Kotlin ile Yazılım Geliştirme' Android uygulama eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden tüm öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açıldı. Google ve Cisco iş birliğinde hazırlanan bu programlarla öğrencilerin mobil uygulama oluşturma, yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılmasını hedefliyoruz."

    Açık kaynak kodlu 2 farklı yazılım erişimde

    "Flutter ile Yazılım Geliştirme" Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuşya ve web için uygulamalar geliştirmek amacıyla kullanılan ve birden çok platformda çalışan uygulamalar geliştirilebilen, açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kiti olma özelliğini taşıyor.
     
    Flutter'da yazılan kodlar ile eş zamanlı, hem Android hem de iOS işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulama hazırlamak mümkün. Bu eğitim ile öğrenciler, kendi uygulamalarını yazabilecek ve geleceğin eğitim araçlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.

    Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birçok büyük uygulamanın da kod yapısını oluşturan "Kotlin" programlama dili ise açık kaynak kodlu, nesneye yönelik programlama imkanı sunan, Android cihazlar için yüksek performansa sahip uygulamalar geliştirmeyi sağlıyor.
     
    Gelişmiş kütüphane yapısı, Java başta olmak üzere diğer kod kütüphaneleri ile uyumluluğu ve az kod ile çok gelişmiş ve kararlı uygulamalar yapılmasına olanak tanıyor.

    Program kapsamında, Cisco iş birliğiyle, en çok kullanılan programlama dillerinden olan "Python" eğitimi de uluslararası sertifikalı öğretmenler tarafından verilecek.

    Youtube'daki eğitimlerin dışında sertifika programlarına öğretmenler MEBBİS Platformu üzerinden başvurabiliyorlardı. Lise öğrencilerinin nereden ulaşabilecekleri ise henüz açıklanmadı.


     



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    kuruwa (hasan uçar) 1 hf.
    özellikle baktım f 22 ile birebir aynı kekleniyoruz gibi


    cnnturk.com/...



    İsteyen bakabilir.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Korona virüs bitince bütün yetişmiş ve yetenekli yazılımcılar yurt dışına kaçacağı için piyasa da köle olarak çalışacak yazılımcı yetiştirmeye çalışıyorlar. Biri vizyoner demiş, ama yazılım sektöründe önemli olan şeyin nicelik değil nitelik olduğunu bilmiyor sanırım kendisi.<br />Bu konuda en iyi örnek hindistan ve singapur, birinde 100 milyon yazılımcı varsa da ürettikleri katma değer 0, diğeri sadece kaliteli insan kaynağına önem veriyor ve dünyada bu işi kaymağının yendiği ülkelerden.<br />Sonuç olarak global dünyada her şeyi kendiniz yetiştirmenize de gerek yok.<br />İnsanlara huzur ve güven içinde yaşayacağı olanaklar verirseniz zaten bütün yetenekli insanlar size akar.<br /><br />Ayrıca dip not: Bu . 1 milyon yazılımcı mevzusu 10 senedir söyleniyor, ancak zaman bize gösterdi ki ülkede yazılımcı açığı yok, aksine insanlar aradığı imkanları bulamadığı için yurt dışına gidiyor.Bu mu vizyonerlik?
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    Dropzone (Arif ) 1 hf.
    vizyoner bakış açısı görüyorum bu adımların arkasında, helal olsun
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    Saytomo 1 hf.
    Eee? Nasıl alacağız bu eğitimi? 1 milyon yazılımcı projesi gibi bunu da E-Devlet şifresi isteyip boka çevirmesinler. Sokağa çıkamayan lise öğrencileri nasıl PTT'ye gidip E-Devlet şifresi alabilirler çok erak ediyorum. Hem basit şeyleri atlıyorlar.
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    Rachsuchtig 1 hf. Saytomo
    Liseliler yüksek ihtimalle eba şifreleri ile giriş yaparlar. Tahminlerle pislik atmayın hemen
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