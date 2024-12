Marvel Rivals’a yeni karakterler geliyor: Deadpool ve dahası

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Marvel Games ve NetMarble ortaklığında geliştirilen Marvel Rivals; oynanış mekanikleri, grafik stili ve süper kahraman teması ile kısa sürede popülerlik kazanarak Overwatch gibi kahraman bazlı nişancı oyunlarına rakip olmayı başarmıştı. Yapımın çıkalı yalnızca birkaç hafta olmuş olsa da geliştiricinin gelecek planları şimdiden şekillenmeye başladı.

Deadpool, Emma Frost ve dahası Marvel Rivals’a geliyor

Marvel Rivals, oldukça yüksek sayıda Marvel karakterine ev sahipliği yapsa da yapıma önümüzdeki aylar içerisinde birçok yeni karakter eklenmesi bekleniyor. X platformu üzerinde X0X_LEAK isimli kullanıcı, NetMarble’ın yakında oyuna ekleyeceği karakterleri açıkladı. Bu liste ise şu şekilde; Angela, Hit-Monkey, Deadpool, Captain Marvel, Emma Frost, Phoenix/Jean Grey ve Modok.

Bu listenin yanı sıra başka sızıntılar, yapıma 1. Sezon’da Fantastik Dörtlü üyelerinden Human Torch ve The Thing’in ekleneceğini belirtiyor. Daha önce sızıntılara konu olan Ultron’un ise listede olmaması şüphe uyandırıyor. Tüm bu karakterlerin yanı sıra Marvel Rivals’ın ilk sezonu; yeni takım seçenekleri ve Krakoa, Arakko ve New York haritalarına ev sahipliği yapacak.



Marvel Rivalsa eklenecek yeni karakterler ortaya çıktı