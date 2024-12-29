Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Marvel Rivals’a yeni karakterler geliyor: Deadpool ve dahası

    Overwatch benzeri oynanışı, grafikleri ve süper kahraman teması ile kısa sürede popüler hale gelen Marvel Rivals’ın gelecek planları şekilleniyor. Oyuna yakında eklenecek karakterler ortaya çıktı.
    Marvel Rivals Tam Boyutta Gör
    Marvel Games ve NetMarble ortaklığında geliştirilen Marvel Rivals; oynanış mekanikleri, grafik stili ve süper kahraman teması ile kısa sürede popülerlik kazanarak Overwatch gibi kahraman bazlı nişancı oyunlarına rakip olmayı başarmıştı. Yapımın çıkalı yalnızca birkaç hafta olmuş olsa da geliştiricinin gelecek planları şimdiden şekillenmeye başladı.

    Deadpool, Emma Frost ve dahası Marvel Rivals’a geliyor

    Marvel Rivals, oldukça yüksek sayıda Marvel karakterine ev sahipliği yapsa da yapıma önümüzdeki aylar içerisinde birçok yeni karakter eklenmesi bekleniyor. X platformu üzerinde X0X_LEAK isimli kullanıcı, NetMarble’ın yakında oyuna ekleyeceği karakterleri açıkladı. Bu liste ise şu şekilde; Angela, Hit-Monkey, Deadpool, Captain Marvel, Emma Frost, Phoenix/Jean Grey ve Modok.

    Bu listenin yanı sıra başka sızıntılar, yapıma 1. Sezon’da Fantastik Dörtlü üyelerinden Human Torch ve The Thing’in ekleneceğini belirtiyor. Daha önce sızıntılara konu olan Ultron’un ise listede olmaması şüphe uyandırıyor. Tüm bu karakterlerin yanı sıra Marvel Rivals’ın ilk sezonu; yeni takım seçenekleri ve Krakoa, Arakko ve New York haritalarına ev sahipliği yapacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4060 laptop önerisi hoover hle c10dg-17 yorumlar jeep compass yorum kedi sakinleştirici yorumları kontil kullananlar yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 14 Ultra
    Xiaomi 14 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız