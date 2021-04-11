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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oynanışı ve görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı açık dünya oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı

    Bu yıl ocak ayında ilk kez gözüken açık dünya hayatta kalma oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Nisan 2021, 10:00 (3 gün)
    12,2b
    1
    15
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    Oynanışı ve görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı açık dünya oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını MYTONA'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise FNTASTIC'in yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı"

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    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Rus yapımı oyun, özellikle grafikleri ve gerçekçi oynanışı ile dikkat çekmişti. The Division tarzı açık dünya hayatta kalma oyunu zombi salgını sonrasında bir dünyada geçiyor. Ayrıca oyunun MMO olduğunu da belirtmek gerek. Oyunun yayınlanan ilk videosu daha önce birçok oyunun denediği ve olamadığı gerçekçilikte diyebiliriz. Umuyoruz ki bu oyun bu sefer denediği gerçekliği başarabilir.

    IGN'in paylaştığı bu 10 dakikalık oynanış videosunda ise çok iddialı şeyler göremiyoruz ancak yine atmosfer ve oynanış olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

    The Day Before'un çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyor ancak Steam'de yakında geleceği yazıyor. Ancak oyuna dair hala bilinmeyen birçok şey var. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz, bahsi geçen videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/the-day-before-gameplay-trailer-shows-10-minutes-of-zombie-shooting-and-farmhouse-looting/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muratkaya (Murat KAYA) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel görünüyor. Makineli ile ateş ederken vuruş hissi zayıf gibi. Oyunlarda artık deformasyon ve çevredeki her şeyin gerçeğe uygun fiziksel hasar görmesini yapmalılar. Kenarda bir çöp kovasının devasa patlamalarda sapasağlam kalması, asla yıkılamayan duvarlar kötü oluyor artık.
    Güzel görünüyor. Makineli ile ateş ederken vuruş hissi zayıf gibi. Oyunlarda artık deformasyon ve çevredeki her şeyin gerçeğe uygun fiziksel hasar görmesini yap...
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    Yanıtla +18
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    Axyturk (samet oz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ateş etme kontrolleri zor gibi yada oyunu oynayan adam kolsuz ama grafikler çok can yAkıcak gibi duruyor istek listenize ekleyin
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Kraaz (Altan CAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız bu firma için rus forumlarında dolandırıcı bunlar diye yazılıp, çiziliyor. Fazla umutlanmayın bence. Hele betaya filan para hiç vermeyin.
    Yanıtla +2
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    L lterlemez 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha çok The Long Dark olmuş bence, üzerine sadece zombileri eklemişler.
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    kdrysm50@gmail.com (Caveira ) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Agalar açık betası falan var mı, veya ne zaman çıkar? Önden bi test edek
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    LVL99 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fena değil
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gördüğüm kadarıyla görsellik olarak güzel. Ama olay bir yerde silahlı çatışmalara dönüyorsa en azından bu silahların vuruş hissi olmasını ister insan. Ve yine görünen o ki vuruş hissi yok.. Zombi mermiyi yiyor koşmaya devam ediyor vücut tepkileri yetersiz. Bir zombiye 15 mermi boşaltmak bir yana dursun o merminin o vücudu deldiğini, içinden geçtiğini, parçaladığını hissetmek isterim. Misal Bi pompalı ile vurulduğunda o vücut parçalanacak mı veya geriye uçacak mı? Merak ettiğim şey tam olarak şuan bu. L4D den bu tarafa görmedim bunu
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Snowrunner grafiklerin kullanmışlar hedef alma hissi hosuma gitmedi
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    brokenwings 2 gün ( Mesaj Silindi )
    dayzi gibi yeni grafiklerle yapılacaksa harika olur...
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fallout ile Metro' nun o gece kafaları çok güzeldi. Küçük bir yakınlaşma oldu aralarında. Ve...
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Garip bir şekilde akıcı. Konu bu kadar aynı iken, farklı bir güzelliği olmuş.
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    muratkaya (Murat KAYA) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel görünüyor. Makineli ile ateş ederken vuruş hissi zayıf gibi. Oyunlarda artık deformasyon ve çevredeki her şeyin gerçeğe uygun fiziksel hasar görmesini yapmalılar. Kenarda bir çöp kovasının devasa patlamalarda sapasağlam kalması, asla yıkılamayan duvarlar kötü oluyor artık.
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    12217 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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