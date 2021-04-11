Oynanışı ve görselliği ile dikkat çeken Rus yapımı açık dünya oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını MYTONA'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise FNTASTIC'in yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu The Day Before'dan oynanış videosu paylaşıldı.

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Geçtiğimiz aylarda duyurulan Rus yapımı oyun, özellikle grafikleri ve gerçekçi oynanışı ile dikkat çekmişti. The Division tarzı açık dünya hayatta kalma oyunu zombi salgını sonrasında bir dünyada geçiyor. Ayrıca oyunun MMO olduğunu da belirtmek gerek. Oyunun yayınlanan ilk videosu daha önce birçok oyunun denediği ve olamadığı gerçekçilikte diyebiliriz. Umuyoruz ki bu oyun bu sefer denediği gerçekliği başarabilir.

IGN'in paylaştığı bu 10 dakikalık oynanış videosunda ise çok iddialı şeyler göremiyoruz ancak yine atmosfer ve oynanış olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

The Day Before'un çıkış tarihi ne yazık ki bilinmiyor ancak Steam'de yakında geleceği yazıyor. Ancak oyuna dair hala bilinmeyen birçok şey var. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz, bahsi geçen videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/the-day-before-gameplay-trailer-shows-10-minutes-of-zombie-shooting-and-farmhouse-looting/

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