Oyun şirketi Atari'den kripto para kumarhanesi geliyor

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Bir dönemin oyun dünyasındaki en büyük şirketlerinden biri olan Atari'den bir kumarhane geliyor. Ancak klasik kumarhaneler gibi değil, bu kumarhanede oyunlar kripto para ile oynanıyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Atari, Pac-Man ve Space Invaders gibi oyunları oynarken, kripto para kullanarak kumar oynayabileceğiniz bir kripto para kumarhanesi kurmayı planladığını açıkladı. Atari Casino ya da Türkçesi ile Atari Kumarhanesi, Decentral Games tarafından geliştirilen sanal bir dünya olan Vegas City'de bulunacak.

Decentral Games olay ile ilgili "Kripto kumarhaneler inşasındaki deneyimimizi Atari'nin video oyunları geliştirmedeki onlarca yıllık tecrübesiyle birleştirerek, topluluğumuzun kendisini yenilikçi ve yeni bir oyun deneyimine kaptıracak olmasından heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bloomberg'in yayınladığı rapora göre şirket, ilk iki yıl içinde 400 milyon dolara varan bahisler görmeyi bekliyor. Kripto paraların son dönemdeki atağı ile birlikte hayatımıza daha ciddi bir şekilde girdiğini söylemek mümkün.

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/bitcoin-casino-atari-cryptocurrency-b1814729.html

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